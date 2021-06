Cap de setmana xafogós, però arribarem a la revetlla amb molta fresca

Escolta aquí la previsió del temps

El canvi de temps brusc d'aquest dijous ha provocat una refrescada notable en comarques interiors, i un cert alleugeriment de la calor també a la costa. La meitat de les estacions del Meteocat de les quals fem seguiment diari han baixat dels 15 graus de matinada, una cosa que no passava des de dissabte passat.

Dijous els Bombers van haver d'atendre 341 trucades relacionades amb el temps, moltes de les quals van anar associades als aiguats del Baix Camp, de la Cerdanya i del Berguedà. D'entre els fenòmens extrems d'ahir a la tarda destaca el tornado que molt probablement es va formar a l'Anoia, entre la Llacuna i Sant Maria de Miralles. El fenomen va provocar destrosses en una franja estreta d'uns dos o tres quilòmetres, va aixecar una teulada i va fer miques alguns coberts al seu pas. Desenes d'arbres van quedar trencats o arrencats. Una persona va resultar ferida.

A pocs metres d'aquest cobert, al municipi de #LaLlacuna, és on es veuen els primers desperfectes d'aquest tornado.

Lamentem una persona ferida que ha tingut que ser evacuada per l'helicòpter medicalitzat. pic.twitter.com/STuGg6JnEU — meteollac (@meteollac) 17 de junio de 2021

D'entre les pedregades i les tempestes acompanyades de fort vent d'ahir també cal destacar la que va fer afectar el Ripollès bastant avançada la tarda. A Queralbs hi van caure pedres com pilotes de ping-pong, i a Ribes de Freser els carrers van quedar totalment plens de calamarsa.

Tot i que en molts indrets amb molta població ahir gairebé no hi va ploure, aquest dijous va ser el quart dia del 2021 amb més precipitació acumulada fins ara, no gaire lluny del 22 de febrer, de l'1 de maig i del 9 de gener, els dies amb precipitació més abundant i més general fins ara.

Aquest divendres no es repetiran els aiguats, però sí que hi haurà estones de cel enterbolit o mig ennuvolat, sobretot en comarques de Ponent i del sud, on els núvols seran una mica més espessos. Al migdia la temperatura repuntarà clarament, les màximes s'enfilaran entre 2 i 5 graus més que ahir, i el termòmetre es tornarà a acostar als 35 graus allà on s'enfili més.

El cap de setmana no serà tan calorós com ha sigut bona part de la setmana. En moltes comarques interiors i prelitorals demà les màximes seguiran acostant-se als 35 graus al centre del dia, en canvi diumenge la temperatura tornarà a baixar una mica. A la costa la xafogor no afluixarà, la sensació tèrmica seguirà superant clarament els 30 graus al centre del dia, i les nits seguiran sent tropicals en molts casos. Demà i diumenge no farà tanta calor com en el pic de temperatura d'aquesta setmana, però l'ambient seguirà sent de ple estiu.

En canvi la setmana que ve sí que podríem tenir una refrescada més notable. Els models de previsió coincideixen en aquesta baixada més clara de la temperatura sobretot entre dimarts i dimecres, un descens que pot fer que la nit de revetlla sigui fins i tot fresca per al que caldria esperar per a l'època.

Pel que fa a l'estat del cel el cap de setmana tindrà moments de cel enterbolit o mig ennuvolat i encara algunes tempestes. Demà al matí es podrien escapar gotellades puntuals en punts de la costa, però els ruixats més destacables tornaran a afectar comarques de l'oest entre la tarda i les primeres hores de la nit. Sobretot hi haurà tempestes al Pirineu i Prepirineu, però alguns ruixats podrien arribar de forma més puntual a Ponent i a la Catalunya Central, sobretot a última hora del dia. Res fa pensar en tempestes tan fortes com les d'ahir, tot i que al Pirineu alguns ruixats podrien ser encara localment intensos. Diumenge encara hi haurà intervals de núvols i un cel canviant, però gairebé no plourà enlloc.

La setmana que ve començarà encara amb possibilitats de tempestes en punts del Pirineu i de la Catalunya Central, sobretot entre dimarts i dimecres, però en canvi l'escenari més probable a hores d'ara és el d'un pont de Sant Joan més tranquil i amb pocs ruixats.

La temperatura del mar ha seguit pujant de manera contundent aquesta setmana, a causa del poc vent i la calor dels últims dies. A Barcelona la temperatura de l'aigua ja arriba als 24 graus, segons observació d'ahir de Diego Lázaro. Són tres graus més de la mitjana dels últims anys per aquestes dades. Amb dades des del 2006 l'aigua no havia estat mai tan calenta en aquest moment de l'any.

Aquest cap de setmana no serà tan tranquil pel que fa a vent i situació marítima com l'anterior. Tant demà a la tarda com diumenge es deixarà sentir el vent moderat d'entre sud i garbí en moltes platges, sobretot a la Costa Brava, però també en punts del Maresme i a la costa central. Això provocarà alguns trams de maror i segurament l'aparició d'algunes banderes grogues.