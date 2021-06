Diaris d'arreu del món i plataformes es recuperen de la fallada global que els ha deixat sense servei

Disponible en: cat

Mitjans com el New York Times, el Guardian, el Financial Times, Bloomberg i altres diaris internacionals es recuperen de la fallada generalitzada que han patit durant les últimes hores a causa de la caiguda de la CDN Fastly, la xarxa de distribució que utilitzen. Després de deixar de funcionar durant una hora, les webs de la majoria dels diaris ja tornen a estar en funcionament. En l'àmbit català, la caiguda de Fastly ha afectat El Periódico, que ja torna a estar operatiu, i la pàgina web de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que encara no funciona. L'ARA, però, no s'ha vist afectat per la incidència, ja que no utilitza la CDN Fastly i, per tant, la seva web segueix operativa.

La caiguda de Fastly també ha afectat xarxes socials, plataformes –com Twitch, Pay Pal o Kickstarter– i pàgines web governamentals principalment del Regne Unit.

Una CDN és una xarxa de distribució de continguts (content delivery network). Es tracta, doncs, d'una xarxa d'ordinadors que té còpies dels continguts en diversos punts per maximitzar la velocitat amb la qual es poden servir els articles, sense que tots passin per un únic coll d'ampolla. La companyia ha anunciat que té detectada la causa de la fallada i que la seva xarxa gloabl ja torna a estar en funcionament.

Amb una facturació de 200 milions de dòlars anuals, i un miler de treballadors, Fastly és un dels principals proveïdors de serveis CDN del món. Fundada l'any 2011 per Artur Bergman, de seguida es va convertir en una de les més utilitzades pel món, gràcies al fet que es pot configurar de manera personalitzada i, a més, permet netejar la memòria cau –les diferents memòries temporals– de manera gairebé instantània.