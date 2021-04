S'estronca la primavera: la temperatura baixarà de 3 a 8 graus entre avui i demà

Escolta aquí la previsió del temps

Aquest dimarts ha començat amb temperatures més altes que ahir en molts casos, però cal tenir en compte que amb el pas de les hores la sensació de fred anirà augmentant. Avui el canvi a la baixa de la temperatura es notarà sobretot al Pirineu i en moltes comarques de Girona i de Barcelona on les màximes recularan de 3 a 5 graus respecte a ahir. A Ponent i al sud la temperatura seguirà sent alta o fins i tot s'enfilarà una mica més a causa del vent d'entre mestral i ponent. Al País Valencià alguns termòmetres s'acostaran fins i tot als 30 graus.

Avui els intervals de núvols es concentraran en aquest grup de comarques de l'est, on el temps a mesura que avanci el dia serà cada cop més insegur. Al vespre s'escaparan ruixats molt irregulars al Pirineu oriental i a la serralada Transversal, unes precipitacions que de forma més minsa poden també aparèixer en altres comarques de Girona i de Barcelona. Temps insegur a última hora.

El vent es deixarà sentir amb ganes en moltes comarques del sud i de Ponent, on les ratxes avui superaran els 50 o 60 km/h en molts casos. De nit la tramuntana s'endurirà al nord de la Costa Brava, però aquesta situació de nord no s'allargarà més enllà de demà al migdia. Dijous el vent ja bufarà clarament de garbí.

Demà quedaran estones de cel mig ennuvolat en moltes comarques centrals i la temperatura seguirà baixant, el fred es notarà també a primera hora i la baixada del termòmetre afectarà també les comarques del sud i de Ponent. L'ambient serà de final d'hivern, més normal del març que de l'abril.

La temperatura s'anirà recuperant a partir de dijous, però és possible que migdies tan càlids com els que hi ha hagut en aquests últims dies de Setmana Santa triguin a tornar. El cap de setmana que ve probablement hi haurà més núvols, i si a això hi sumem una possible baixada de la temperatura a partir d'aquest moment, el que es dibuixa és segurament un escenari amb pocs migdies càlids fins al 15 d'abril.

La resta de la setmana hi haurà força estones de cel variable i enterbolit, però els ruixats d'avui seran probablement els únics fins divendres. El cap de setmana sí que és probable un panorama de ruixats que puguin afectar moltes comarques. Encara és incert quan i de quina manera arribaran les pluges, però és probable que entre dissabte i dilluns n'hi hagi més d'una tongada, i que les acumulacions de precipitació puguin arribar a ser, si més no, destacables en molts indrets.