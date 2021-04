Europa comença a moure's per reactivar el turisme

Disponible en: cat

cast

eng

LondresLa necessitat de reactivar el turisme interior i transfronterer a tot el continent europeu de manera que sigui un dels motors econòmics de la recuperació post-pandèmia –tot i les veus que alerten d'una possible tercera o quarta onada, en funció de les regions; o de les gravíssimes situacions que encara viuen l'Índia o el Brasil, per exemple– està duent tant el Regne Unit com diversos països de la Unió Europea, com França i Itàlia, entre altres, a ultimar ja diverses fórmules de passaport covid per garantir al màxim uns viatges segurs. Si més no, al continent.

Pel que fa específicament als membres de la Unió Europea, s'espera que, malgrat els dubtes que continua despertant en alguns estats dels Vint-i-set, l'anomenat pas verd entri en vigor, en principi, durant el mes de juny, a temps per al tret de sortida oficial de l'estiu. La proposta de Brussel·les és un certificat que les autoritats hauran d'emetre a totes les persones immunitzades amb una de les quatre vacunes aprovades per l'Agència Europea de Medicaments. Serà gratuït i bilingüe (la llengua oficial de l'estat i l'anglès) i certificarà també tests negatius o si s'ha superat la malaltia.

Encara hi ha, però, massa interrogants i, sobretot, el seu èxit continuarà pendent d'un veritable impuls a la campanya d'immunització al continent, molt desigual ara per ara. Amb tot, després que l'Agència Europea de Medicaments hagi resolt els dubtes inicials sobre la vacuna monodosi de Janssen, si durant el maig s'accelera prou la vacunació, el turisme i, de retruc, moltes altres activitats en poden sortir beneficiades.

Al Regne Unit, que té previst tornar a autoritzar els desplaçaments no essencials a l'exterior a partir del 17 de maig, els passaports covid podrien començar a facilitar-se a partir de la primera o la segona setmana del mes vinent. Potencialment, l'eina, digital o en suport físic, aplana el camí per a les vacances en més de 20 països que ja han indicat a les autoritats britàniques que podrien demanar als turistes proves d'haver rebut alguna de les punxades. Israel, Croàcia, Turquia, Espanya, Portugal i Xipre són alguns dels destins per als quals podria servir.

"Desesperats per donar-vos la benvinguda"

En aquest sentit, el secretari d'estat de Turisme espanyol, Fernando Valdés, assegurava la setmana passada a Sky News: "Estem desesperats per donar-vos la benvinguda [als britànics]. Estarem preparats aquí a Espanya i també creiem que, amb el programa de vacunació al Regne Unit, les coses van bastant bé, així que esperem que vegem aquest estiu el reinici de les vacances".

En aquest sentit, Valdés va assegurar: "Els certificats de [vacunació] ens ajudaran". Just el dia en què Valdés feia aquestes afirmacions, Espanya arribava als 10 milions de vacunats amb almenys una dosi, pràcticament el mateix nombre de britànics que ja n'han rebut dues. Al Regne Unit, a més, ja es poden considerar parcialment immunitzats 33 milions de persones.

La llibertat per moure's dels britànics –i crucialment la no obligatorietat de sotmetre's a una quarantena domiciliària o en un hotel en tornar a les illes– estarà definida per la situació sanitària dels països de destí, que es classificaran amb un sistema de semàfor, del vermell al verd. Groc implicarà quarantena domiciliària en tornar, i vermell, una en un hotel designat per les autoritats. Viatjar a una zona verda suposa no patir cap restricció a la tornada. El 7 de maig s'anunciarà una primera classificació de països.

Un dels que ja s'ha avançat a tots aquests moviments és Grècia. Atenes ha obert la indústria turística als visitants d'una trentena de països i ha invalidat l'obligatorietat de fer quarantena en arribar-hi sempre que s'hagin vacunat o que hagin donat negatiu en un test de covid. La situació de la pandèmia a Grècia és relativament estable, i així s'ha mantingut des de l'esclat de la primera onada a Europa, per bé que des de l'1 d'abril fins ara s'ha registrat gairebé la sisena part de casos totals (prop de 60.000), dada que posa de manifest la virulència del nou esclat sofert a Europa durant l'hivern.

Inici de la desescalada a Itàlia

D'altra banda, Itàlia inicia aquest dilluns una relativa desescalada que s'hauria de allargar fins a l'1 de juliol. Després de França, Itàlia és el segon país de la Unió que assaja una fórmula de passaport verd, per bé que de moment només intern.

El govern de Mario Draghi té el país dividit en regions de colors –vermella, taronja i groga– en funció de la taxa d'incidència del covid. A partir d'avui es permeten els moviments entre les zones grogues. Però el decret llei aprovat dijous passat preveu també la introducció per a tot el territori italià de les anomenades "certificacions verdes covid-19". Aquestes certificacions demostren l'estat de vacunació, la recuperació de la infecció o bé que s'ha fet una prova i que el resultat ha sigut negatiu. Pot ser una PCR o un test d'antígens.

Amb aquest salconduit es pot circular per tot el país, no només entre zones amb el mateix nivell d'infeccions. Les certificacions de vacunació i recuperació seran vàlides durant sis mesos, i la de les proves, per només 48 hores. Roma també garanteix que tots els passaports covid emesos als estats de la Unió Europea –o bé el general– es reconegui com a equivalent. També seran acceptades les certificacions emeses per un tercer país, com ara la que preveu posar en marxa el Regne Unit.

França, també

El pas fet per França és encara, i fins al 3 de maig, més tímid que l'italià. El primer ministre, Jean Castex, va anunciar divendres que "la tercera onada" havia acabat, i que a poc a poc, des de la setmana vinent, s'aixecarien les restriccions interiors. De fet, el passaport que ja s'utilitza –una actualització de l'aplicació covid devenvolupada l'any passat per fer seguiment dels casos– només serveix per desplaçar-se a Còrsega i als departaments d'ultramar.

Amb tot, la taxa mitjana de noves infeccions de França continua sent una de les més altes d'Europa, la cinquena per darrere només de Xipre, Suècia, Turquia i Croàcia. La mitjana de casos per cada 100.000 en catorze dies és de 696; a Itàlia, 338, i a Espanya, per exemple, 247.