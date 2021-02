La méteo: el cap de setmana arribaran xàfecs i tornarà el fred

BarcelonaAquesta matinada el vent d'entre ponent i garbí s'ha deixat sentir en comarques centrals i al sud de la Costa Brava. Això ha provocat que el dia hagi començat amb molta suavitat en aquestes comarques, mentre que a Ponent i al sud ha fet més fred que els últims dies. D'entre les mínimes d'avui destaquen els -3 graus de Das o els -1 graus de Sort, també els 0 de Prades o les temperatures a prop dels 0 graus de Ponent: a Alcarràs la mínima ha sigut d'un grau i a Mollerussa de 2.

Avui serà el dia més suau de la setmana a les comarques de Girona. Al nord-est la temperatura s'enfilarà dos o tres graus més que ahir, mentre que a la resta la temperatura canviarà poc respecte a l'ambient d'aquest dimarts. Avui predominarà el sol, però a la tarda els núvols prims aniran a més, sobretot a les comarques del sud de Catalunya.

Demà i divendres seran dos dies bastant més enterbolits. Arribaran núvols alts i mitgencs que, sense provocar pluja, mantindran el cel més variable. El cap de setmana ens visitarà una pertorbació més activa. Dissabte descarregaran ruixats irregulars en moltes comarques interiors i del Pirineu, xàfecs que podrien arribar a anar acompanyats de tempesta. Diumenge és possible que la borrasca es quedi encallada a l'est, cosa que faria que la pluja aparegués també en diverses comarques de Girona i de Barcelona.

Aquest canvi de temps provocarà una baixada de la temperatura que sobretot es notarà diumenge. Tot i que no arriba cap fredorada forta, només la normalització de la temperatura ja provocarà una baixada d'entre 5 i 10 graus del termòmetre. De les màximes d'entre 15 i 20 graus dels últims dies passarem diumenge i dilluns a migdies d'entre 8 i 13 graus.

Aquest ambient d'hivern no s'instal·larà. La setmana que ve anirem tenint canvis constants de masses d'aire que faran que la temperatura pugi i baixi constantment. Ens instal·larem en un ambient més normal per a l'època, però res fa pensar en un escenari de fred intens com a mínim fins a mitjans de febrer.

Si bé en dies anteriors als mapes del temps s'intuïa la possibilitat que una fredorada pogués tornar a visitar-nos durant la primera quinzena del mes, aquesta opció s'ha anat esvaint en últimes actualitzacions. El fred més dur sembla que quedarà emmarcat al nord i nord-est del continent: a Moscou a partir del cap de setmana s'hi esperen temperatures de fins a -30 graus.

El vent d'aquest matí s'anirà desinflant amb el pas de les hores. Demà i divendres seran dies molt tranquils, i, si bé el cap de setmana sí que hi haurà estones de vent moderat, com a mínim fins dilluns no hi ha indicis de cap nova situació de ratxes fortes.