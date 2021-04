La méteo: el cap de setmana començarà amb temperatures altes però l'hivern encara tornarà

BarcelonaMatinada serena i freda avui en moltes valls del Pirineu, però especialment en zones enclotades del Gironès i la Selva, on la temperatura ha baixat fins i tot sota zero. D'entre les mínimes d'avui destaquen els –2 graus d'Òdena, el –1 de Fornells de la Selva i Gurb, també els 0 graus de Vic, Girona i la Vall d'en Bas. A Girona la mínima ha arribat a baixar algunes dècimes de grau sota zero, un fet poc habitual a l'abril. En els últims 12 abrils només hi ha hagut 6 nits amb una mínima sota zero a Girona.

Avui serà un dia més enterbolit que els anteriors. El pas d'una massa de núvols alts i mitgencs emblanquinarà el cel sobretot al migdia. A més a més hi haurà un augment de la pols en suspensió provinent del Sàhara, fet que provocarà que el cel quedi d'un color bastant terrós. Ahir a la tarda els nivells de partícules PM10 van arribar a superar el nivell permès a Lleida, però en general durant les últimes hores encara s'han mantingut en valors bastant normals. Aquest migdia serà tan càlid com els anteriors i les màximes tornaran a fregar els 25 graus en moltes comarques interiors i prelitorals. Nou dia de fort contrast tèrmic entre primera hora i el migdia.

Demà farà sol, però a la tarda descarregaran algunes tempestes al Pirineu. No seran ruixats generals a la serralada, sinó que afectaran sobretot punts del Pirineu Occidental. També hi haurà alguns ruixats localment intensos als Ports. Ahir ja us explicàvem que el temps dels pròxims quatre dies serà més tranquil del que semblava en un inici, i el cert és que aquesta idea s'ha anat confirmant en les últimes actualitzacions dels models de previsió.

Dissabte i diumenge hi haurà algunes estones de cel mig ennuvolat en comarques de Girona i de Barcelona, però en general el sol predominarà. Dissabte a la tarda fins i tot s'escaparan ruixats puntuals al Ripollès i en punts de la serralada Transversal, però tot apunta a fenòmens molt aïllats. També dilluns serà un dia assolellat ben bé fins a última hora.

Pel que fa a la temperatura sí que hi haurà alguns canvis notables els dies vinents. Demà i dissabte seguirà l'ambient primaveral i les màximes fins i tot pujaran una mica més en punts de la costa i del prelitoral. El cap de setmana començarà amb més sensació de primavera a prop de mar, però per contra diumenge una entrada d'aire més fred farà baixar el termòmetre de 3 a 5 graus en molts punts del Pirineu, de la Catalunya Central i en comarques de Girona. La tramuntana i el mestral es deixaran sentir entre dissabte a la tarda i diumenge al migdia.

Són dies de vacances per a molta gent i el temps és important, però si avui fos un dijous normal sens dubte estaríem parlant sobretot de l'entrada d'aire fred que s'entreveu per a la setmana que ve. Els últims models de previsió ja donen per bastant segura aquesta forta baixada de la temperatura a mitjans de la setmana vinent, i és fins i tot possible que es tracti d'una situació excepcional per ser abril.

Cal esperar una baixada que pot ser d'entre 5 i 10 graus en general i que podria arribar a ser de fins a 15 en algunes comarques del nord. Encara hi ha incertesa però és bastant possible un escenari que pugui fer mal als conreus. La temperatura cauria en picat sobretot entre dimecres i divendres que ve. A més a més és possible que el gir en el temps vagi acompanyat de ruixats de neu en cotes molt baixes al Pirineu i en algunes comarques de Girona i de Barcelona. Caldrà seguir-ho molt de prop.