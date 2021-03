La méteo: temperatures més altes per poc temps

Escolta aquí la previsió del temps

No és que aquesta matinada de dimecres hagi sigut extraordinàriament freda, però n'hi ha hagut prou per fer caure molts termòmetres fins als valors més baixos des de finals de gener. D'entre les temperatures mínimes d'avui destaquen els -6 ºC de Puigcerdà, els -5 ºC del Pont de Suert, els -4 ºC de Guardiola de Berguedà o la mínima de -1 ºC de Ripoll. A Girona i a Olot s'ha baixat fins a 0 ºC, i tot i que a Lleida la mínima s'ha quedat en 1 ºC, en molts indrets del pla de Lleida la temperatura també ha arribat a baixar sota zero. A Tarragona la mínima ha caigut fins als 3 ºC i al centre de Barcelona s'ha baixat de 9 ºC. En molts casos són temperatures que no es produïen des del 26 de gener, o fins i tot des del 20 o 21 del mateix mes.

A primera hora hi ha hagut alguns bancs de boira a la Catalunya Central, però avui serà el dia amb el cel més clar de tota la setmana. A la tarda arribaran algunes bandes de núvols prims per l'oest. Tot i que el matí hagi sigut fred, al migdia la temperatura s'enfilarà tant o més que ahir. Avui molts termòmetres tornaran a superar els 15 ºC amb facilitat.

Demà a primera no farà tant de fred, i al migdia arribaran les màximes més altes de tota la setmana. Aquest dijous es tornaran a super els 20 ºC en alguns observatoris, després de molts dies de temperatures més contingudes. El pas d'un front aportarà bandes de núvols prims que emblanquinaran el cel, especialment en comarques de la meitat nord.

Aquesta sensació primaveral de demà no serà la tònica de la resta de la setmana. A partir de divendres entrarà una massa d'aire més fred que farà que la temperatura torni a situar-se en la línia de molts altres dies d'aquest primer tram del mes de març. El cap de setmana hi haurà moltes hores amb temperatures d'entre 10 ºC i 15 ºC, i per tant l'ambient seguirà sent de final d'hivern. Així sembla que entrarem a la segona part del març. No hi ha indicis que el termòmetre hagi d'instal·lar-se aviat en un ambient més suau que permeti canviar de vestuari.

Pel què fa a l'estat del cel, a partir de divendres hi haurà més variabilitat i el temps serà més insegur. Divendres sobretot plourà i nevarà al Pirineu, però també es podrien escapar algunes gotes en moltes altres comarques de Girona i al nord de la Catalunya Central. La cota de neu es mourà entre els 1.000 i els 1.500 metres.

Diumenge també podria ser un dia variable i amb ruixats aïllats en moltes comarques de la meitat est. No tornaran els dies de cel gris de les últimes setmanes, però al nord i a l'est a partir de divendres augmentarà la variabilitat. Un altre ingredient del cap de setmana serà segurament el vent de tramuntana i mestral, que sobretot diumenge es deixarà sentir en molts dels indrets on és habitual.