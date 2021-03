La méteo: la pròxima nit serà la més freda des del gener

Escolta aquí la previsió del temps

Aquesta nit s'han obert moltes clarianes, i això, sumat a l'entrada d'aire fred de les últimes hores, ha provocat que aquesta nit hagi sigut de les més fredes de les últimes setmanes. En alguns casos, des del mes de gener no hi havia una matinada tan freda com la d'aquest dimarts.

Avui, amb el pas de les hores les clarianes guanyaran protagonisme, però aquesta tarda encara tornarà a ploure en alguns indrets. Cauran xàfecs curts però intensos en comarques com Osona, la Selva i la Garrotxa, però segurament també acabi plovent en molts punts del Vallès o fins i tot al Maresme. Al migdia avui la temperatura pujarà una mica més que ahir, sobretot a les Terres de l'Ebre.

La pròxima nit serà encara més freda que aquesta. En moltes comarques la matinada serà la més freda des del mes de gener. Cal esperar glaçades generals al Pirineu i Prepirineu, i també temperatures al voltant dels 0 ºC a Ponent, a la Catalunya Central i en comarques prelitorals. En canvi, els migdies que venen seran més suaus i agradables. Dijous el termòmetre tornarà a superar els 20 ºC en diferents observatoris després d'uns quants dies de migdies gens primaverals.

Demà el sol predominarà de forma més clara i només hi haurà alguns bancs de boira matinals a l'interior. A partir de dijous arribaran sistemes frontals que enterboliran més el cel, però no tornarem al context de grisor dels últims dies. A estones el cel quedarà emblanquinat, però en general el sol seguirà predominant.

Entre divendres i dissabte un d'aquests sistemes frontals arribarà a provocar ruixats i algunes nevades al Pirineu, i potser també xàfecs puntuals en altres punts de l'extrem nord de Catalunya, però en general els ruixats d'aquesta tarda seran els últims de la setmana. Pel que fa a la temperatura, el repunt dels termòmetres de dijous quedarà compensat per una entrada d'aire fred en l'inici del cap de setmana. La segona part de la setmana tindrà nits encara força fredes, sobretot tenint en compte els context de les últimes setmanes. Els migdies seran suaus però no hi haurà un esclat de primavera.