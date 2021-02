Més primavera que hivern fins a final de mes

Escolta aquí la previsió del temps

L'obertura de clarianes ha permès que la matinada hagi sigut més freda que les anteriors, però, tot i així, les temperatures sota zero han sigut escasses. D'entre les mínimes d'aquesta nit destaquen els -2 graus de Das i els -1 del Pont de Suert. El termòmetre ha baixat fins a 0 graus a Sort i fins a 3 graus a Vic, Olot i Girona. Avui hi haurà moltes estones de sol, però a la tarda el cel estarà mig ennuvolat en molts punts de la costa i una mica enterbolit en general. Al migdia la temperatura pujarà tant o més que ahir, i el fet que el vent afluixi permetrà que la sensació tèrmica al migdia sigui molt agradable.

Demà el pas d'un front provocarà que el cel estigui més enterbolit que avui. No plourà enlloc i la temperatura no canviarà gaire respecte a avui. Divendres farà més sol i el fet que el vent bufi lleugerament de ponent afavorirà que la sensació de primavera s'accentuï a prop de la costa. El cap de setmana també començarà amb sol i temperatures molt agradables per ser febrer. Divendres i dissabte a primera hora farà una mica més de fred, sobretot en valls interiors i prelitorals. Al migdia, en canvi, la temperatura s'acostarà als 20 graus en molts casos.

El canvi de temps més important dels pròxims dies el provocarà una borrasca que es despenjarà de les latituds més altes de cara al cap de setmana. La pertorbació afectarà sobretot Algèria i alguns sectors del sud-est de la Península, però també comportarà un canvi en l'ambient al nostre àmbit. Tot això passarà entre diumenge i dilluns, moment en el qual bufarà vent de mar moderat, augmentaran els núvols i la situació marítima es complicarà.

Tornarà el fred? A hores d'ara els mapes del temps dibuixen un escenari amb poques possibilitats que l'ambient més clarament d'hivern torni abans no s'acabi el mes de febrer. Els deu pròxims dies no hi haurà grans canvis de masses d'aire, i en general l'ambient seguirà sent poc fred. Tampoc hi ha gaires opcions de pluges destacables. Entre dijous i divendres de la setmana que ve podria arribar una pertorbació que comporti precipitacions al Pirineu occidental, però no és gaire probable que pugui arribar a fer ploure de manera més extensa.