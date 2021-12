Cel variable i nevades abundants al Pirineu de Lleida

Escolta aquí la previsió del temps

El pont de la Puríssima vindrà marcat per força moviment meteorològic, amb fortes ventades, ambient fred i, sobretot, una gran nevada al Pirineu, especialment al sector més septentrional de la serralada (l'Aran i el nord del Pallars Sobirà). La causa de tot aquest enrenou està associada a la desviació del corrent polar (o jet stream) i la reactivació d’una depressió entre Terranova i Islàndia. La configuració isobàrica en superfície amb l’anticicló de les Açores, per una banda, i una borrasca a les illes Britàniques, per l’altra, ha generat un tren de pertorbacions (o fronts) que ens estan portant vent i neu.

Per dilluns tenim bona visibilitat, sense boires i només hi haurà algun núvol mitjà o alt. Cel seré al litoral i encara bufarà vent de ponent, girant a mestral a l’Ebre, on encara bufarà fort. La nevada continuarà sent residual al vessant nord del Pirineu, amb xàfecs que al matí encara cauran en cotes baixes, prop dels 700 o 800 m, però amb tendència a pujar per l’acostament d’un front càlid. La nevada en aquest cas caurà per damunt dels 1.700 m a la tarda o el vespre a l’Aran. S’esperen glaçades a l’interior i en sectors protegits del vent, amb un matí fred. En canvi, la màxima es recuperarà i l’ambient serà més suau.

De cara a dimarts augmenta la nuvolositat arreu del país, amb menys vent i xàfecs al Pirineu de Lleida, que seran en forma de neu per damunt dels 1.600 o 1.700 m. A última hora podrà caure algun plugim a les Terres de Ponent o al Prepirineu lleidatà, sense arribar a la resta del país, on només veuran núvols. Les mínimes nocturnes o de bon matí seran més altes i només glaçarà lleument en alguna vall pirinenca. Les màximes quedaran frenades per la manca d’insolació.

Dimecres acabarem el pont amb l’entrada d’un nou front fred que reactivarà la nevada al Pirineu de Lleida. El vent es reactivarà i s’enfortirà de cara a dijous i divendres, amb una nova nevada al Pirineu més atlàntic. De cara al final de la setmana una dorsal anticiclònica portarà un temps més calmat, boires i nits més fredes, sense vent.