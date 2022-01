La méteo. Glaçades nocturnes generalitzades i tramuntana feble al nord de l'Empordà

Escolta aquí la previsió del temps

Les glaçades continuen sent la notícia, amb un ambient gèlid en gran part del territori català a causa del gran refredament nocturn que genera l’anticicló. Avui un 70% dels observatoris del país han registrat mínimes per sota dels zero graus (sense comptar les estacions d’alta muntanya i agafant un període de referència entre el 2009 i el 2020). Aquestes fredorades s’estan allargant en el temps i han generat una anomalia de gairebé -3 ºC respecte de l’habitual per aquestes dates.

El causant d’aquest ambient gèlid és l’anticicló tèrmic centreeuropeu, posicionat sobre l’Europa Occidental. Aquest gran centre d’acció està bloquejant el pas de borrasques procedents de l’Atlàntic i manté l’ambient calmat, cosa que afavoreix el refredament de l’aire, especialment a les parts més planes i fondes del territori. Els pròxims dies aquest anticicló impulsarà una potent irrupció d’aire fred a l’interior d’Europa que arribarà fins als Balcans, però aquí estarem lluny d’aquesta bossa d’aire polar.

A Catalunya aquest diumenge els termòmetres han tornat a tocar fons, amb mínimes de fins a -12 ºC a les valls pirinenques. Les glaçades han tornat a afectar el litoral, en especial la Costa Brava, amb valors de fins a -5 ºC, per exemple, a Palafrugell. Destaquem mínimes de -12 ºC de Das i -11 ºC al Pont de Suert i a Guixers (Solsonès). A Lleida (la Femosa) han registrat -7 ºC, i -10 ºC a Oliola. El termòmetre ha baixat fins als -9 ºC a Tremp i a la Pobla de Segur. Al prelitoral han baixat fins als -6 ºC a Vacarisses i al litoral central i a la Costa Daurada destaquen els -2 ºC de Cunit. Pel que fa a aquestes glaçades, continuarem un parell de nits amb aquest ambient gèlid i el Meteocat manté l'avís per fred i temperatures mínimes extremes en moltes zones interiors i del prelitoral.

Aquest diumenge, doncs, continuarem amb cel serè arreu del país i només trencat per alguna boirina o restes de boira al pla de Lleida, que s’acabarà trencant. Pel que fa a temperatures, seguirem amb un gran contrast tèrmic, amb un migdia suau a la costa i un matí gèlid, amb inversió tèrmica i mínimes que tornaran a baixar fins als -10 ºC a les fondalades interiors. Les glaçades tornaran a aparèixer a la costa, amb mínimes que a la Costa Brava es mouran entre els -2 ºC i els -4 ºC. A la costa central i la de Tarragona fregaran novament els 0 ºC. La màxima estarà entre els 10 ºC i els 15 ºC, però a Ponent i a l'altiplà central no passaran dels 8 ºC.

A partir del migdia entrarà una mica de tramuntana al nord del cap de Begur que pot assolir alguna ratxa moderada al cap de Creus de cara al vespre, cosa que aixecaria maror. A la resta del país els vents seran molt febles i variables.

De cara a dilluns el fred de bon matí tornarà a ser el protagonista. A l’interior la boira es farà més general i serà gebradora, per tant al pla de Lleida l’ambient serà plenament hivernal. Seguirem amb sol fora dels llocs emboirats i només apareixeran alguns núvols prims. Les màximes podran pujar una mica i quedaran al voltant dels 16 ºC o 17 ºC al litoral. La tramuntana bufarà amb alguna ratxa moderada al sud del cap de Begur, cosa que alterarà una mica la mar. A la resta del territori els vents seran febles i variables.

Durant la resta de setmana la humitat i la boira guanyaran terreny a la Depressió Central, i al pla de Lleida les gebrades seran destacables i deixaran un paisatge ben emblanquinat. Continuarem amb un fort contrast entre les temperatures de primera hora i les del migdia.

Les previsions a llarg termini només veuen un augment de la nuvolositat a les Balears i al sud del País Valencià el cap de setmana que ve. A Catalunya podria canviar el temps a final de mes, amb l’entrada d’aire més fred quan es mogui una mica l’anticicló i permeti l’entrada d’aire polar, que ens portaria nevades i un nou descens tèrmic arreu del país. D’això estem parlant a partir del 30 de gener, de manera que encara ens queden moltes jornades de calma i de pocs núvols, a excepció de les boires interiors.