La méteo: la tongada de xàfecs més important arribarà al final del cap de setmana

Des que va començar la setmana hem encadenat unes quantes nits fredes per ser abril i, de fet, aquests primers dies de primavera hi ha hagut força nits molt hivernals.

La tongada de precipitacions arribarà sobretot durant les hores centrals del dia, i afectarà especialment comarques centrals i del sud. En general plourà poc, però en alguns indrets poden arribar a caure més de 5 l/m2. Els núvols i els plugims faran que avui la temperatura quedi més frenada que ahir, al migdia l'ambient no serà gaire primaveral.

Per dissabte tampoc cal esperar un dia radiant. Una altra tongada de pluges avançarà de sud a nord, i tot i que sobretot deixarà precipitacions sobre el mar, també cal esperar que arribi a ploure puntualment a la Costa Brava i en punts de les Balears i del sud del País Valencià. No plourà de forma general, però sí que hi haurà força intervals de núvols que enterboliran el cel, i a prop de mar el cel arribarà a quedar bastant tapat. Demà la temperatura pujarà una mica més que ahir, però el termòmetre continuarà frenat per a l'època.

Diumenge sí que es notarà un canvi a l'alça de la temperatura, sobretot en comarques de la costa i del prelitoral, on el termòmetre s'acostarà als 20 graus i la sensació tornarà a ser similar a la d'alguns moments de Setmana Santa. Serà just abans d'un altre gir cap a l'hivern. Dilluns tornarà el fred, sobretot al Pirineu i en moltes comarques de Girona i de Barcelona. La nit de dilluns a dimarts pot tornar a ser problemàtica pel que fa a risc de gelades en algunes comarques interiors i prelitorals.

Aquest canvi de temps anirà acompanyat de pluges i nevades. Les precipitacions cauran entre diumenge a la tarda i dilluns al matí, i afectaran sobretot el Pirineu, la Catalunya Central i moltes comarques de Girona i de Barcelona. En alguns indrets s'arribaran a acumular més de 20 o 30 l/m2 i la neu emblanquinarà fins i tot cotes baixes del Pirineu, sobretot punts de la Vall d'Aran i la Cerdanya. Dilluns també és probable una nova emblanquinada al Montseny i en punts alts de la serralada Transversal. La cota de neu arribarà a baixar dels 1.000 metres. A partir de diumenge a la tarda el mestral i la tramuntana bufaran amb ganes a l'Empordà i al sud.