La méteo: més calor com més avanci la setmana

BarcelonaMatí de dimarts amb nuvolositat molt abundant en comarques de la meitat est. A prop del mar avui el temps serà bastant diferent al d'ahir. El sol costarà de veure i fins i tot s'escaparan alguns ruixats puntuals. Durant el matí cauran alguns xàfecs aïllats sobretot entre el Garraf i el Camp de Tarragona. A la tarda, en canvi, els ruixats puntuals seran més probables cap al Pirineu oriental i a la Serralada Transversal. Pluges sempre minses.

Tot i que aquesta nit no ha sigut gaire fresca, al migdia les màximes sí que baixaran a la costa, al prelitoral i a la Catalunya Central. En molts indrets de les comarques de Girona i de Barcelona avui la màxima recularà de 3 a 5 graus respecte ahir. Avui el vent serà escàs.

A partir d'aquí la temperatura no farà altra cosa que pujar. Aquesta setmana enfilarem el camí cap a l'estiu, amb una pujada dels termòmetres que tindrà el punt culminant dissabte. Demà el canvi de temperatura només es notarà en les comarques on avui el cel estigui més tapat, però a partir de dijous la calor augmentarà en general. Dijous i divendres el termòmetre ja superarà puntualment els 30 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre, i dissabte podria ser el dia de més calor de la primavera fins ara.

Els models de pronòstic estan força d'acord en la idea que la calor d'estiu no s'instal·larà. La setmana que ve serà més calorosa que aquesta, però la sensació no passarà d'un ambient de preestiu. No hi ha indicis que hagi d'arribar un primer tram del juny amb calor forta i avançada per a l'època.

Pel que fa a l'estat del cel, demà passarà un sistema frontal que provocarà alguns ruixats al Pirineu i als Ports, xàfecs que en algun cas aniran acompanyats de tempesta. Al vespre es podrien escapar gotellades en altres comarques de la meitat oest, però en general demà no plourà i farà més sol que avui.

Dijous serà un dia tranquil i amb moltes clarianes, tot i que hi hagi bandes de núvols prims. Divendres començarà una tongada de dies més variables i de temps més insegur. Podrien escapar-se algun ruixats al sud del País Valencià i a les Pitiüses, però sobretot hi haurà xàfecs al Pirineu i als Ports.

És probable que dissabte i diumenge siguin dies de temps canviant. Segurament no arribarà a ploure de forma general, però sí que és probable que els ruixats apareguin de forma intermitent al Pirineu i el Prepirineu, i potser fins i tot a la Catalunya Central, als Ports i en comarques de Girona. Caldrà seguir-ho.