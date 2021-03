Més núvols i alguns ruixats per un cap de setmana encara poc primaveral

Escolta aquí la previsió del temps

Aquest divendres entrarà una massa d'aire més fred que farà que al migdia les màximes no s'assemblin gaire a les d'ahir. Les temperatures de més de 20 ºC quedaran pràcticament esborrades, i en algunes comarques de Girona a primera hora de la tarda amb prou feina es passarà dels 10 o 11 ºC. La baixada del termòmetre serà molt menys notòria al sud i a Ponent.

Avui el pas d'un front provocarà que el cel sigui més variable, especialment en comarques del terç nord. A partir del migdia cauran ruixats sobtats en diverses comarques del Pirineu i del nord-est, especialment al voltant del Ripollès. En general seran xàfecs poc abundants, però al Pirineu Oriental hi podria arribar a ploure amb ganes. La cota de neu se situarà al voltant dels 1.300 metres, però si el ruixat és intens pot ser una mica més baixa. De nit també es podrien escapar algunes gotes a la costa, sobretot al voltant de Barcelona.

Dissabte el dia començarà encara amb núvols a la meitat est, però amb el pas del matí s'aniran esqueixant. En punts de l'Empordà, la Garrotxa i la Catalunya del Nord el sol pot ser una mica més car de veure. Diumenge els núvols es concentraran sobretot a l'est.

A llarg termini s'entreveuen sorpreses. El canvi de temps més important de la setmana que ve arribarà a partir de dijous. Els models de previsió continuen insistint en una entrada d'aire fred que afectarà bona part d'Europa i que també ens arribarà, encara que no ens afecti de ple. És probable que a partir de divendres la sensació d'hivern augmenti i cal tenir en compte també la possibilitat d'alguns ruixats de neu a cotes baixes. Com podrien ser aquests xàfecs encara és molt incert, però no seria gens estrany que entre divendres que ve i el cap de setmana la neu reaparegués en alguns indrets fora del Pirineu. L'hivern encara té corda.