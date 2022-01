Costa guanya les eleccions a Portugal per majoria absoluta

BarcelonaEl Partit Socialista (PS) de l’actual primer ministre portuguès, António Costa, ha guanyat les eleccions legislatives d’aquest diumenge amb un resultat força millor que el del 2019, a canvi probablement de la desfeta dels seus socis d'esquerra. El primer ministre s'ha sobreposat al mal pronòstic que li oferien les enquestes durant la campanya i ha aconseguit la majoria absoluta. Amb més del 99,13% dels vots escrutats, el PS de Costa s'emporta el 41,68% dels vots, mentre que el PSD es queda amb el 27,80% i l'extrema dreta de Chega puja a tercera força amb un 7,15% dels vots.

Els sondejos a peu d'urna atorgaven a Costa entre 100 i 117 dels 230 diputats del Parlament i no s'han equivocat, ja que ha obtingut el màxim del pronòstic, 117. Estava clar que el PS superaria els 108 escons que tenia fins ara que i, en la forquilla alta del sondeig, podria fins i tot assolir l'anhelada majoria absoluta, situada en els 116 escons. Els conservadors del PSD, liderats per Rui Rio, s'han quedat amb 71 escons, i Chega ha fet una ràpida escalada i ha passat d'un sol escó a 12.

La gran patacada se l'enduen els que han estat socis de Costa des de l'esquerra: el Bloc d'Esquerra (BE) baixa de 19 escons fins a 5, i els comunistes de la CDS baixen de 12 escons a 3. Els analistes veien clar el traspàs de vots des d'aquests partits cap al PS com a vot útil davant l'amenaça d'un govern de dretes amb suport dels ultres, com pronosticaven les enquestes.

L'hotel on el PS seguia els resultats era una festa aquest diumenge a la nit, mentre que a la seu del PSD hi dominava la decepció, després que diversos sondejos durant la campanya electoral els auguressin la victòria en aquests comicis.

L'ascens de la ultradreta, pronosticat també per les enquestes, sí que s'ha confirmat com una de les sorpreses d'aquestes eleccions. El partit Chega, equivalent de Vox a Portugal, va entrar per primer cop al Parlament del país el 2019 amb un sol escó i l'1,3% dels vots. En les eleccions presidencials de l'any passat ja va pujar fins a l'11,9% dels vots, i aquest cop s'ha quedat en el 7,15% dels suports, per a un total de 12 escons.

Participació elevada

Una altra sorpresa ha sigut l'elevada participació, que ha arribat al 57,96% dels electors, força per sobre del 48,7% de les eleccions anteriors, el 2019. La baixa abstenció també és una sorpresa, perquè els contagis de covid-19 estan disparats i es calcula que prop de mig milió de portuguesos estan aïllats a casa. Això sí, s'ha habilitat l'última franja horària, de sis a set de la tarda, perquè els aïllats i els contagiats poguessin anar a votar als col·legis electorals. Se'ls recomanava, de fet, anar a votar en aquest horari, però no era una obligació. Aquest nou sistema, amb col·legis totalment preparats per rebre contagiats, ha funcionat perfectament tot i ser una novetat, ja que en les presidencials de l'any passat els positius van haver de votar per correu o se'ls va recollir el vot a casa.

Més de 10 milions de portuguesos estaven cridats a les urnes aquest diumenge (1,5 milions des de l'estranger), en unes eleccions que es feien més d'un any abans del previst. Des dels comicis del 2019, el socialista António Costa governa en solitari, però amb suports puntuals dels dos partits d'esquerra que havien format govern amb ell en la legislatura anterior, del 2015 al 2019, que es va conèixer com la giragonsa d'esquerres.

L'entesa de les esquerres, però, es va trencar a l'octubre, quan el Bloc d'Esquerra i els comunistes de la Coligação Democrática Unitária (CDU) van decidir rebutjar el projecte de pressupostos per al 2022 de Costa. En lloc de forçar una negociació, el president del país, Marcelo Rebelo de Sousa, va decidir convocar eleccions anticipades. Costa hi va veure una oportunitat per aconseguir la majoria absoluta que li permetés governar amb més comoditat. Malgrat això, en les últimes setmanes els conservadors del PSD, el principal partit de l'oposició, han anat guanyant terreny a les enquestes, fins al punt que en alguna fins i tot superaven el PS. Alhora, la ultradretana Chega es posicionava com a tercera força i desbancava els antics socis de govern de Costa.

La gestió de Costa

Els portuguesos semblaven satisfets en general amb la gestió de Costa, que ha aconseguit revertir les polítiques d'austeritat i capejar la crisi econòmica provocada per la pandèmia, i que ha posat en marxa un dels programes de vacunació per a covid-19 més efectius del continent europeu. Amb tot, les eleccions anticipades han retardat l'aprovació del programa per gastar el paquet de 45.000 milions d'euros que Portugal ha rebut del fons de recuperació postcovid de la Unió Europea (UE).

Entre altres coses, el partit de Costa porta al programa electoral un augment del salari mínim de 705 euros a 900, mentre que el PSD es comprometia a retallar els impostos a les empreses.