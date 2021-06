La méteo: cap de setmana variable i amb possibles ruixats dissabte a la nit

Escolta aquí la previsió del temps

Matinada amb algunes mínimes tropicals a la costa, la temperatura no ha baixat dels 20 graus ni a Barcelona ni en indrets com Amposta i Alcanar, però en canvi la nit ha sigut molt fresca al nord-est, fins al punt que a Sant Pau de Segúries la mínima encara ha baixat fins als 9 graus, i a Olot fins ha arribat a 11. Al migdia la temperatura variarà poc respecte ahir: moltes màximes d'entre 23 o 28 graus, i només alguns valors puntuals per sobre dels 30 a Ponent.

Aquest divendres serà un dia més mogut que dijous en comarques de l'oest. Com ha anat passant en altres moments de les últimes setmanes, les tempestes més fortes es formaran al sector aragonès del Pirineu, però en punts de la Vall d'Aran, la Ribagorça, el Pallars i l'Alt Urgell aquesta tarda hi podria haver també alguna tronada que pugui deixar calamarsa o pedra. Curiosament l'AEMET té un avís taronja per aquest fet i alerta de la possibilitat de pedra grossa en aquestes comarques, mentre el Meteocat ni tan sols té un avís actiu. A l'hora baixa avui també hi podria haver algunes brusques a les Balears, sobretot a Menorca.

El cap de setmana es presenta amb canvis, sobretot durant el vespre de dissabte i la nit de dissabte a diumenge. Tot i que no tots els models estan alineats, el més probable és una tongada de tempestes que arrenqui al País Valencià i a les Pitiüses i que pugui acabar afectant també comarques de Catalunya, sobretot sectors del sud i de Ponent, però també molts punts de l'altiplà central, del Prepirineu i fins i tot la costa i el prelitoral centrals. Els ruixats podrien caure fins a primeres hores de diumenge, però a partir de mig matí de diumenge el temps s'estabilitzarà i s'obriran moltes clarianes.

Diumenge a la tarda encara hi podria haver algun ruixat més puntual al Pirineu Oriental i en punts del Prepirineu. On és més segura la tongada de ruixats i tempestes és al sud del País Valencià, a les Pitiüses i a Mallorca. A Catalunya és més incert si les pluges arribaran amb força o només de forma testimonial. De dia els ruixats seran escassos però sí que hi haurà intervals de núvols. Demà el cel estarà més enterbolit al sud que no al Pirineu i a les comarques de Girona. En canvi diumenge serà més aviat a la inversa: el sol predominarà especialment a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona.

Pel què fa a la temperatura no cal esperar grans canvis. En punts i elevats i a cotes altes del Pirineu farà més fresca que els últims dies, però en general el canvi es notarà poc. Sensació encara de preestiu, més que d'estiu, i nits encara fresques i poc xafogoses, fins i tot a la costa. La tramuntana es deixarà sentir a estones al nord de la Costa Brava. Diumenge al migdia l'efecte del vent podria disparar una mica la temperatura l'Empordà i a les Terres de l'Ebre.

La setmana que ve hi haurà un pic més clar de calor. No seran temperatures gaire angoixants encara, però la sensació de ple estiu es farà més evident ja de des de dilluns i sobretot al voltant de dimecres. Al centre de la setmana els 30 graus se superaran amb més facilitat que els últims dies. No sembla que hagi de ser una calor persistent, el més probable és que durant la segona part de la setmana es torni a temperatures bastant normals per a l'època.

Pel què fa a l'estat del cel la setmana que ve començarà amb molt de sol, però és possible que entre dimecres i dijous hi hagi un rebrot de les tempestes de tarda que afecti sobretot el Pirineu i el Prepirineu, però potser també la Catalunya Central o fins i tot altres comarques de Girona i de Barcelona. Tot plegat encara és incert, però no hi ha indicis que el tram central del juny hagi de ser molt monòton.