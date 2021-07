Pic de calor per encetar una setmana amb força canvis de temps

Escolta aquí la previsió del temps

Aquesta matinada ha sigut una mica més fresca que les anteriors: la temperatura mínima no ha arribat a baixar dels 20 graus en molts punts de la costa, però una de cada tres estacions de les quals fem seguiment diari ha baixat per sota dels 15 graus de mínima. D'entre les temperatures mínimes més altes d'avui destaquen els 24 graus d'Alcanar i de Sant Carles de la Ràpita. Per al conjunt de Catalunya la mitjana de les temperatures mínimes ha sigut de 16 graus, molt normal per a l'època. La calorada de mitjans de juny segueix sent encara el pic de temperatura més fort de l'estiu fins ara.

Avui canviarà el vent i això provocarà canvis importants en la temperatura. El termòmetre es dispararà sobretot en punts de l'Empordà i del Pirineu. Al nord-est es passarà de màximes de menys de 30 graus ahir a valors de fins a 35 avui. Avui també se superaran amb més facilitat els 35 graus a Ponent, però en canvi l'entrada del garbí farà baixar notablement la temperatura a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada.

Calor de ple estiu en un dilluns gairebé sense núvols. Al migdia el vent bufarà amb cops de fins a 50 km/h en punts de la Costa Brava, cosa que provocarà que la situació marítima sigui pitjor que els últims dies en aquest sector. Avui hi haurà alguns trams de maror i a la tarda podrien aparèixer algunes banderes grogues a les platges.

Durant bona part de la setmana la calor tornarà a ser molt suportable. Demà la temperatura serà una mica més baixa que avui, i entre dimecres i divendres baixarà fins a 5 graus respecte a avui. Les nits tornaran a ser fresques per a l'època, amb moltes temperatures per sota dels 15 graus en comarques interiors i gairebé sense mínimes tropicals a la costa.

El canvi de temperatures anirà acompanyat també d'un gir en el temps. Demà també farà sol, però a la tarda i al vespre es formaran alguns primers ruixats al Pirineu, sobretot al sector occidental de la serralada. Seran els primers símptomes d'un canvi de temps que afectarà més comarques entre dimecres i dijous.

Dimecres serà un dia més variable en general, i els xàfecs irregulars s'estendran per més comarques del Prepirineu, pels Ports, per les Terres de l'Ebre i fins i tot per punts del prelitoral. En general seran pluges testimonials, però al Pirineu i als Ports hi plourà amb ganes en alguns punts. A la nit el temps serà molt insegur en general. Dijous encara s'escaparan alguns xàfecs sobtats i tempestes, més concentrats a les comarques de Girona.

Tot fa pensar que el cap de setmana el temps tornarà a canviar: repuntarà la calor i tornarà un tipus de temps molt més estable i dominat pel sol. Entre el final del cap de setmana i l'inici de la setmana que ve és possible un pic de calor que provoqui les temperatures més altes de l'estiu fins ara, tot i que aquest escenari no és a hores d'ara el més probable.