La méteo: el cap de setmana acabarà amb pluges, neu i molta més tardor

BarcelonaAquest matí en general ha fet més fred que ahir. De matinada el termòmetre ha baixat dels 15 graus en un 80% de les estacions de les quals fem seguiment diari, una dada que en les tres últimes matinades s'havia mogut entre el 60% i el 65%. Algunes mínimes d'avui són els 6 graus de Viella, els 8 de Sort, els 11 de Lleida i els 12 de Girona. Fins i tot al centre de Barcelona la temperatura ha baixat avui dels 20 graus, la mínima al Raval ha sigut de 19.

Ahir a la nit es van formar ruixats intensos i molt estàtics entre el Maresme i la Selva, unes pluges que van arribar a acumular 74 l/m² a Calella i 35 a Malgrat de Mar. Avui bona part de les pluges es concentraran sobre el mar, però a la tarda descarregaran ruixats intensos en diferents punts de les Balears, especialment a Mallorca, on alguns aiguats podrien deixar 20 o 30 l/m² en poca estona. A Catalunya no és descartable algun ruixat al voltant del Ripollès durant la tarda. La temperatura pujarà més que ahir a Ponent, però a prop de mar la màxima es quedarà una mica més curta.

A mesura que avanci el cap de setmana el risc de pluja anirà augmentant. Demà durant bona part del dia no plourà enlloc, però a partir del vespre poden començar a aparèixer algunes precipitacions molt disperses a la costa i al prelitoral. Diumenge aquestes pluges disperses i poc abundants seguiran apareixent, sobretot entre el sud de la Costa Brava, el Maresme, el Vallès i en punts de la Catalunya Central.

Serà a la tarda i vespre quan arribarà una tongada de pluges més important que deixarà precipitacions extenses i abundants. Localment alguns ruixats podrien ser intensos i anar acompanyats de tempesta. La nit de diumenge a dilluns les pluges acumularan més de 20 o 30 l/m² en molts indrets. Al Pirineu localment n'arribaran a caure més de 50, amb una cota de neu que baixarà fins als 1.700 metres en les últimes hores de precipitació. Per sobre dels 2.000 metres cal esperar acumulacions de fins a 10 cm de neu en algun cas.

Fins diumenge hi haurà una entrada d'aire més càlid. En general la temperatura no pujarà gaire, però el vent sí que dispararà el termòmetre a l'Empordà, tant demà com diumenge, i també a les Terres de l'Ebre diumenge farà més calor que els últims dies. La xafogor augmentarà a la costa, però només de manera transitòria.

La tongada de pluja de diumenge a la nit obrirà la porta a una massa d'aire molt més fred que provocarà les temperatures més baixes de la tardor fins ara. Dilluns caldrà abrigar-se ja de tardor. Tot i que la setmana que ve hi haurà pujades i baixades del termòmetre, cal tenir present que hi haurà moments de fred una mica avançat per ser principis d'octubre.

Les pluges marxaran de pressa i dilluns s'obriran moltes clarianes. No hi ha indicis de més plogudes importants durant la primera part de la setmana que ve. Entre dimecres i dijous es podrien escapar alguns ruixats puntuals en comarques de Girona i de Barcelona, però a hores d'ara res fa pensar en precipitacions importants.

El vent serà també protagonista del temps dels dies vinents. Demà a la tarda començarà a bufar el garbí en molts punts de la costa, especialment a l'Empordà, on durant la nit de dissabte a diumenge les ratxes arribaran a superar els 50 o 60 km/h en algun cas. Diumenge al vespre entraran la tramuntana i el mestral, que dilluns al matí bufaran també amb cops puntualment forts als extrems de Catalunya.

Setembre càlid, sobretot de nit

La sequera segueix afectant amb força algunes comarques de la costa, és el cas per exemple del Tibidabo, on els últims dotze mesos han sigut els més secs des que el 1914 es van començar a recollir dades a l'Observatori Fabra de Barcelona. Entre l'1 d'octubre de l'any passat i el 30 de setembre d'enguany només han caigut 306,5 l/m² al Fabra, una dada que mai havia sigut tan baixa en un període de dotze mesos. Aquest setembre ha sigut el tercer més càlid en més de 100 anys de dades: només el 2011 i el 1987 la temperatura mitjana mensual va ser més alta.

En el conjunt de Catalunya s'ha acabat un mes de setembre calorós, sobretot pel que fa a la temperatura nocturna. La mitjana de temperatura a Catalunya s'ha situat en 18,7 graus, vuit dècimes per sobre de la mitjana dels últims 12 anys. Curiosament, però, les temperatures mínimes han sigut molt més altes proporcionalment. L'anomalia de les temperatures mínimes ha arribat a ser d’1,3 graus, i ha quedat molt a prop del setembre més calorós de l'última dècada, segons dades de l'ARA obtingudes a partir de les dades obertes del Meteocat. La mitjana de les mínimes d'aquest setembre es quedarà en 14,3 graus, només 0,2 graus per sota dels 14,5 del 2018, que són el valor més alt. Les nits de mal dormir han sigut protagonistes com ja us explicàvem fa alguns dies: les nits tropicals s'han més que doblat, aquest setembre n'hi ha hagut un 120% més que de mitjana.