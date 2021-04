Pluges extenses i ambient més fred en l'inici del cap de setmana

Escolta aquí la previsió del temps

Matí de divendres amb el mateix patró de temps dels últims dies. De matinada i a primeres hores s'han escapat ruixats puntuals a la costa, però a prop de mar el dia serà en general mig ennuvolat. De bon matí la boira s'ha fet present en molts indrets i l'elevada humitat ha provocat la formació d'alguns núvols orogràfics curiosos, per exemple al Tibidabo. A partir del migdia els ruixats més probables afectaran comarques prelitorals i de la Catalunya Central, com ja va passar ahir. També s'escaparan xàfecs i tronades de poca estona en punts del Pirineu i el Prepirineu.

Aquesta nit ha seguit plovent sobretot en punts de muntanya. destaquen els 12 l/m2 de la Molina, o els 10 de la Seu d'Urgell i del Port del Comte. Demà plourà més i de manera més general, però fins ara aquesta setmana ja hi ha hagut precipitacions remarcables en molts indrets.

Dissabte hi haurà una regada més general, que deixarà entre 10 i 20 l/m2 en molts casos, i en alguns punts s'arribaran a superar puntualment els 50 l/m2. Les pluges començaran de matinada per l'oest i sobretot descarregaran de manera continuada durant el matí i el migdia. Les últimes actualitzacions dels models de previsió fan pensar que les precipitacions més abundants afectaran la costa i el prelitoral centrals, la Catalunya Central i punts del Pirineu i Prepirineu.

A mitja tarda ja gairebé no plourà enlloc, però caldrà tenir en compte la possibilitat encara de xàfecs més curts o tempestes durant la nit i fins diumenge a primera hora. Aquest temps insegur durant la nit i matinada afectarà bàsicament les comarques de Girona i de Barcelona. Diumenge a la tarda encara es podran escapar algunes tempestes puntuals al Pirineu oriental i a la serralada Transversal, però durant bona part de diumenge gairebé no plourà enlloc i el dia serà, en tot cas, mig ennuvolat.

La temperatura farà una baixada notable aquest cap de setmana, però no a tot arreu es notarà de la mateixa manera. En general demà al migdia hi haurà entre 3 i 8 graus menys que avui, el fred es notarà especialment a la Catalunya Central i en comarques de Girona. La cota de neu baixarà fins als 1.600 o 1.700 metres. A les cotes altes del Pirineu i Prepirineu s'hi acumularan entre 10 i 25 cm de neu en molts casos.

Diumenge encara serà un dia fred per a l'època. Les matinades de diumenge i dilluns la temperatura baixarà bastant més que en les últimes nits, i les temperatures mínimes se situaran al voltant dels 5 graus en moltes comarques interiors.

La setmana que ve serà bastant més tranquil·la i amb moltes menys possibilitats de pluja. La nit de diumenge a dilluns encara tornarà a passar un front que podria deixar algunes gotes a l'oest, però la majoria de dies de la setmana que ve seran assolellats. La temperatura es recuperarà bé. A mitjans de setmana la sensació de primavera ja tornarà a ser evident, i fins i tot és possible que durant la segona part de la setmana hi hagi moments preestiuencs, tot i que això encara és incert.

Abril notablement fred

Tanquem avui un mes d'abril en què la temperatura ha sigut clarament baixa. Des de Setmana Santa fins a mitjans d'aquesta setmana la temperatura ha sigut més baixa del que tocaria, fins i tot amb anomalies de 4 o 5 graus en alguns moments. La mitjana del mes en el conjunt de Catalunya s'ha situat en 9,7 graus. Dels últims 11 anys només l'abril del 2012 va ser un pèl més fred, una dècima de grau concretament.

En cotes altes del Pirineu s'ha donat el cas que la temperatura d'aquest mes ha sigut més baixa que la del febrer. A Núria, per exemple, la mitjana de l'abril a un dia per acabar el mes és de 2,1 graus, la del febrer va ser de 2,5. El mateix passa al Port de la Bonaigua, on aquest mes la mitjana ha sigut de 0,1 graus, mentre que al febrer va ser 0,3. També ha sigut un abril amb més nits fredes que al febrer en el conjunt de Catalunya. A Cervera, per exemple, aquest mes s'ha baixat 14 vegades dels cinc graus: al febrer només hi va haver 11 nits amb una mínima tan baixa.