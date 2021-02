La primavera encara trigarà a esclatar

Escolta aquí la previsió del temps

El vent humit de les últimes hores ha fet reaparèixer els núvols baixos en molts punts de la costa, de la Catalunya Central i de Ponent. Amb el pas de les hores s'aniran desfent, però a les Terres de l'Ebre i en altres comarques del sud i de Ponent poden persistir durant tot el matí. L'obertura de clarianes i el temps tranquil han fet que aquesta nit hagi sigut més freda al Pirineu i al Prepirineu, mentre que en molts punts de la costa la temperatura mínima avui ha acabat sent més alta que ahir. Molt pocs termòmetres han arribat a baixar sota zero de matinada, entre els quals destaquen els –3 graus de Das, el –1 del Pont de Suert i les mínimes d'1 grau de Sort i Sant Pau de Segúries. Al migdia la temperatura serà una mica més alta que ahir al Pirineu, i en canvi una mica més baixa a la costa.

La irrupció de pols del Sàhara del cap de setmana encara es fa notar. Els nivells de partícules continuen superant els límits permesos en algunes estacions, sobretot en zones enclotades, on costa més remoure l'aire. A Manlleu la mitjana de partícules PM10 de les últimes 24 hores se situava a primera hora en 84 ug/m3 d'aire, encara molt per sobre del límit de 50. A Berga el dia ha començat amb 53 ug/m3 d'aire. En moltes estacions del Barcelonès i del Vallès les partícules han anat minvant, però de manera molt lenta. Ahir Medi Ambient va declarar un episodi de contaminació que afecta tot el país però que no comporta restriccions de trànsit.

Aquest patró de temps humit i amb força núvols baixos es repetirà els dies vinents. Durant tota la segona part de la setmana els matins seran molt humits, amb boires i núvols baixos tant a la costa com en fondalades interiors, en canvi als migdies i a les tardes farà més sol. Entre dijous i divendres també hi haurà algunes bandes de núvols prims a causa d'un front molt poc actiu que no farà ploure ni nevar enlloc.

Pel que fa a temperatures no hi haurà gaires canvis, però a mesura que avanci la setmana, lentament, les nits aniran sent cada cop una mica més fredes. Si bé a llarg termini res fa pensar en una situació de fred intens que pugui fer revifar l'hivern amb força, tampoc hi ha indicis de cap esclat de primavera, més aviat anirem tornant lentament cap a temperatures més normals per a l'època. La falta de vent ajudarà que durant la segona part de la setmana faci més fred a primera hora però en canvi els migdies siguin agradables.

El cap de setmana també serà tranquil, amb molt de sol i només alguns núvols baixos al matí. Caldrà esperar com a mínim fins a mitjans de la setmana que ve per començar a veure un temps una mica més variable i amb possibilitat de ruixats puntuals a la tarda. Ben bé fins al cap de setmana del 6 i 7 de març no s'entreveuen possibilitats de ruixats una mica més extensos.