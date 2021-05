Escolta aquí la previsió del temps

Les nits del cap de setmana han tornat a ser fredes per a l'època, i aquest dilluns el termòmetre ha marcat valors encara una mica més baixos en molts indrets.

No són temperatures rècord per a un mes de maig, però sí que són poc habituals tan avançada la primavera. El fet que a les cotes del Pirineu la temperatura hagi baixat fins als 4 o 5 graus sota zero en molts casos fa pensar que les pròximes nits encara seran fredes per a l'època, sobretot en zones enclotades.

La temperatura pujarà bastant més que el cap de setmana en molts indrets de l'est i sobretot en comarques interiors de Girona, on ahir molts termòmetres es van quedat clavats al voltant dels 15 graus. Avui moltes màximes se situaran al voltant dels 20 graus en comarques interiors i prelitorals. No serà un dia especialment suau per ser maig, però el canvi d'ambient serà notori en moltes comarques. Serà un dia tranquil, però circularan força bandes de núvols alts que emblanquinaran el cel a estones.

Comencem una setmana en què el canvi de temps més important serà la pujada notable dels termòmetres. Si aquest cap de setmana ha sigut gairebé més de març que de maig, el pròxim podria ser més de juny que de maig. D'avui al cap de setmana que ve la temperatura pujarà entre 5 i 10 graus, i per primer cop aquest any hi haurà màximes de fins a 30 graus en comarques interiors i en algun punt del prelitoral. La pujada serà progressiva però s'accentuarà a partir de dijous.

Pel que fa a l'estat del cel, deixem enrere la setmana més plujosa de l'any fins ara, per començar-ne una de temps molt estable i assolellat. El pas d'algunes cues de sistema frontal farà que demà i dimecres pugui haver-hi estones de cel mig ennuvolat en comarques de l'extrem nord, però si arriben caure alguns ruixats seran fenòmens puntuals. Demà també es podrien escapar ruixats puntuals a les Balears, però en general el sol predominarà gairebé tota la setmana. Els últims set dies les precipitacions han sigut notables, la pluja d'aquesta setmana en el conjunt de Catalunya ha més que doblat la precipitació de la setmana amb més precipitació fins ara, fent un càlcul del total de l/m2 acumulats en més de vuitanta estacions del Meteocat. D'entre les precipitacions més abundants dels últims set dies destaquen els 127 l/m2 del Port del Comte, els 122 de Berga, els 104 de Núria o els 98 de la Vall de Bianya.

És possible que una entrada d'aire càlid com aquesta, en contrast amb el mar encara fred, faci aparèixer algunes boires costaneres cap al final de la setmana. La setmana també serà tranquil·la pel que fa al vent i la situació marítima, però cal tenir en compte que dijous el garbí bufarà amb ganes en molts punts de la costa. A hores d'ara la temperatura del mar se situa al voltant dels 16 graus a Barcelona, segons dades de Diego Lázaro. A l'Estartit l'última observació de Josep Pascual va determinar una temperatura de l'aigua de 14 graus i mig.

La calor arriba per quedar-se? Res ho fa pensar. L'escenari més probable de cara a la setmana que ve és una baixada clara del termòmetre que provoqui de nou valors de temperatura més normals, o fins i tot baixos per a l'època. Aquest nou gir en el temps aniria acompanyat d'un temps més inestable i possiblement de noves tongades de ruixats extensos, però tot i això no passarà fins dilluns, o en tot cas fins al final del cap de setmana.