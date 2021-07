Refrescada clara en un inici de setmana marcat pel vent

Escolta aquí la previsió del temps

Aquest diumenge al vespre una cadena de tempestes fortes va afectar moltes comarques de Ponent i del nord- Van ser ruixats molt breus que van anar acompanyats de calamarsa en alguns casos. Els xàfecs van descarregar 16 l/m2 a la Vall de Boí, 15 a Espot, 7 a Esterri d'Àneu i 3 a Mollerussa.

Al Pirineu i Prepirineu, aquest migdia la temperatura ja serà notablement més baixa, però en molts indrets la sensació tèrmica encara serà gairebé tan alta com ahir. L'entrada de vent d'entre tramuntana i mestral farà que a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona el termòmetre pugui fins i tot pujar una mica més que ahir. La xafogor continuarà sent marcada, en un dia força enterbolit al migdia. A la tarda descarregaran tempestes al Pirineu Oriental, i al vespre no són descartables xàfecs més puntuals en altres comarques de Girona i de Barcelona.

L'atenció avui se centrarà clarament al País Valencià, on la suma de la massa d'aire molt càlid que ens afecta i el vent aponentat provocaran temperatures superiors als 40 ºC, un fet que es podria produir fins i tot en ciutats com València i Alacant. L'AEMET té avisos actius de risc extrem tant al litoral sud valencià com a l'extrem sud d'Alacant a causa d'aquest pic de temperatura que anirà acompanyat de molt baixa humitat i per tant d'una situació de risc extrem d'incendis.

El vent avui també bufarà amb ganes a Catalunya, sobretot a les Terres de l'Ebre, on al vespre els cops de mestral podrien arribar fins als 80 o 90 km/h. La tramuntana també serà intensa al nord de la Costa Brava, i en menor mesura a última hora el vent també es deixarà sentir en moltes altres comarques del sud i de Ponent.

Tot plegat provocarà un canvi sobtat i molt clar en l'ambient. Aquesta nit ja serà bastant més fresca que l'anterior, i entre demà i dijous la temperatura tornarà als valors de calor molt raonable que hem anat tenint en molts moments de l'estiu fins ara. No serà només una normalització de la temperatura sinó que les nits de demà i dimecres seran fresques per a l'època.

Demà i dimecres seran dies variables i amb estones de cel mig ennuvolat tant al Pirineu com en moltes comarques de Girona i de Barcelona. Els ruixats que apareguin seran sempre puntuals, però el temps serà insegur, tant al Pirineu Oriental com en altres comarques de la meitat est.

A partir de divendres entrarem en una fase de temps i temperatures més purament típiques de l'estiu. Per ara no hi ha indicis de pics de calor extrema, però sí que es probable que a partir del cap de setmana que ve ens instal·lem en un ambient de calor intensa que aquesta vegada podria ser més continuada. Tot i això amb un temps molt estable i assolellat.