Refrescada notable i possible tongada de xàfecs de cara a dilluns

La matinada ha sigut més fresca que ahir en moltes comarques de Girona, però en canvi la temperatura no ha baixat tant com ahir en molts indrets de Ponent. D'entre les temperatures mínimes d'avui destaquen els 6 graus de Puigcerdà, els 8 de Sort, Olot i Solsona, els 9 de Vic i els 10 de Girona. Al migdia avui la temperatura es dispararà sobretot a les comarques de Girona, però el vent evitarà que la sensació tèrmica sigui gaire alta. Avui el garbí bufarà un altre cop amb ratxes que poden arribar a superar els 50 km/h al sud de la Costa Brava, i en menor mesura es deixarà sentir en molts indrets.

El fet que el garbí estigui bufant amb tanta freqüència aquests últims dies està contribuint a fer que la temperatura del mar sigui encara molt baixa per ser ja avançat el mes de maig. El vent remou l'aigua superficial més calenta i fa aflorar la subterrània. A Barcelona ahir l'observador Diego Lázaro va mesurar una temperatura de l'aigua de només 15,7 graus, la més baixa per a l'època dels últims quinze anys. Normalment en aquest punt de l'any ja sol situar-se al voltant dels 18 graus.

Avui farà sol, tot i que en molts moments el cel quedarà entelat per núvols prims. Al vespre descarregaran alguns ruixats al Pirineu occidental que podrien fins i tot anar acompanyats de tempesta en algun cas.

Demà el dia començarà amb força intervals de núvols, sobretot en comarques de la meitat nord de Catalunya, però amb el pas de les hores el cel s'anirà destapant.

El front d'aquesta nit obrirà la porta a una massa d'aire més fred que marcarà el cap de setmana i fins i tot la primera part de la setmana que ve. La temperatura baixarà més de cinc graus en moltes comarques. A Ponent el termòmetre passarà d'estar a tocar dels 30 graus a amb prou feines passar dels 20. En molts punts del Pirineu i de la Catalunya Central no es passarà dels 20 graus al migdia. A la costa es notarà menys el canvi, però en general la sensació serà de percebre l'estiu encara llunyà. Baixaran més les temperatures diürnes que no pas les nocturnes.

Diumenge els núvols aniran a més, i el temps serà cada cop més insegur. A Catalunya gairebé no plourà, però a la tarda es podrien escapar alguns primers ruixats a les Terres de l'Ebre i en punts de la costa i del prelitoral sud. Al País Valencià hi plourà amb ganes i de manera extensa, i els ruixats podrien arribar també a les Pitiüses i a Mallorca.

Els models de previsió es van acostant pel que fa al temps que farà dilluns. El més probable és que les pluges avancin cap al nord, i que de matinada i durant el matí de dilluns també plogui en moltes comarques de Catalunya i en menys mesura a les Balears. On les pluges són més probables és a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i en comarques centrals, però cal tenir en compte la possibilitat que poc o molt acabi plovent gairebé a tot arreu. En alguns indrets les pluges podrien arribar a superar els 10 o 15 l/㎡, però la tongada de pluja s'entreveu bastant curta i concentrada sobretot durant la matinada i les primeres hores del dia. El pronòstic encara és una mica incert: la ploguda no és del tot segura o podria quedar-se en ruixats aïllats durant la nit.

La tramuntana s'anirà deixant sentir en diversos moments del cap de setmana. Aquesta nit i demà al vespre bufarà amb ganes al nord de la Costa Brava, i és bastant possible que dilluns el vent torni a bufar amb força a partir de mig matí, en aquest cas també en moltes comarques del sud i de Ponent.

La sensació de fresca, o si més no, de poca calor, s'allargarà durant bona part de la setmana que ve. Les pluges no tindran continuïtat, però tot fa pensar que ben bé fins a la segona part de la setmana que ve la temperatura no començarà a mostrar símptomes de l'acostament de l'estiu.