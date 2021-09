Els aiguats provoquen algunes inundacions al voltant de Girona

BarcelonaTarda de ruixats i tempestes que descarreguen amb força. D'entre els xàfecs d'avui destaquen l'aiguat que ha afectat l'Anoia a primera hora de la tarda i sobretot els ruixats intensos que han afectat les comarques de Girona. A Vilobí d'Onyar la pluja ha acumulat 48 l/m² en només mitja hora, fet que ha provocat diverses complicacions sobretot a les entrades i sortides de Girona, on hi ha molts bassals i algunes inundacions en passos soterrats. També hi ha problemes per circular a la C-35 i a la C-65 a Llagostera, segons el Servei Català de Trànsit. Al voltant de Girona els xàfecs han sigut extensos i força insistents.

Arran dels aiguats el Meteocat ha apujat a perill màxim l'avís per pluja a l'Empordà i també a la Garrotxa i a la Selva. Protecció Civil ha demanat precaució a causa del creixement dels cabals d'alguns rius i rieres. Es recomana no accedir a guals ni tampoc intentar travessar punts baixos dels cursos fluvials del Ter, la Tordera i les rieres de Tossa i de Lloret.

D'entre les precipitacions més abundants fins a les set de la tarda destaquen (en l/m²):

Vilobí d'Onyar, 77

Sant Martí Sarroca, 51

Vallbona d'Anoia, 50

Piera, 49

Fornells de la Selva, 39

Sant Joan de les Abadesses, 32

Girona, 31

Montsec d'Ares, 27

Palamós, 27

Maçanet de Cabrenys, 23

Ripoll, 21

Olot, 19

Espolla, 18

Des del 29 d'abril no queien més de 30 l/m² en un sol dia a Girona.

(1/2) #bomberscat hem atès 56 avisos per la pluja a la Regió de Girona #REG. Principalment, inundacions de baixos i arbres i branques caigudes, com el de la foto, a Bordils. També hem ajudat algunes persones a sortir dels seus vehicles, atrapats enmig de tolls d'aigua #INUNCAT pic.twitter.com/smOzem5wHq — Bombers (@bomberscat) 3 de septiembre de 2021

Al matí el Meteocat havia apujat l'avís per pluges intenses de cara a la tarda d'avui de perill moderat a alt. L'avís s'ha fet extensiu a una trentena de comarques, però el grau de perill alt n'afecta vuit: el Ripollès, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Gironès, el Baix Empordà, la Selva, Osona i el Vallès Oriental. Els xàfecs poden superar els 20 l/m² en mitja hora i anar acompanyats de tempesta o fins i tot calamarsa. L'avís afecta sobretot les hores de la tarda i vespre d'avui, però de nit i matinada es mantindrà actiu en un grup de comarques de la costa i del prelitoral centrals. Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta arran de l'avís.

A Barcelona una de les tempestes ha arribat acompanyada d'abundants formacions de mamma, una particularitat dels contorns d'alguns núvols, especialment de les nuvolades tempesta, que avui s'ha vist clarament des de molts indrets, especialment des del Tibidabo.

Aquesta matinada ja no ha sigut tan fresca com l'anterior. De mitjana la temperatura ha pujat 1,5 graus a Catalunya, i les temperatures mínimes de més de 20 graus ja no només s'han produït en alguns punts de Barcelona, sinó també en indrets de l'Empordà i de les Terres de l'Ebre. De matinada han aparegut ruixats dispersos al Pirineu que han deixat algunes acumulacions destacables: entre ahir a les deu de la nit i avui a les vuit del matí s'han acumulat, per exemple, 20 l/m² a la Seu d'Urgell i 20 també a Sort.

La temperatura seguirà pujant durant el cap de setmana i tocarà sostre entre diumenge i dilluns. Aquest cap de setmana tornarà a fer calor clarament d'estiu, amb màximes que fregaran els 35 graus a l'interior i sensacions tèrmiques molt pròximes també a aquest llindar a la costa.

Aquesta setmana hi ha hagut moments en què semblava que l'estiu marxava, però el context de canvi climàtic actual ja ens ha ensenyat des de fa alguns anys que l'estiu encara pot revifar notablement en qualsevol moment del setembre o fins i tot de l'octubre. Segurament a mitjans de la setmana que ve la temperatura tendirà a baixar una mica i l'ambient de final d'estiu tornarà a fer-se notar.

Demà encara es repetiran alguns ruixats. Al matí no és descartable alguna gotellada a la costa i al prelitoral centrals, però serà sobretot a la tarda quan pot tornar a ploure amb ganes en sectors del Ripollès, la Garrotxa, l'Empordà o el Gironès. Un cop més, ruixats curts però que poden ser intensos. Diumenge la possibilitat de xàfecs serà força més baixa. Malgrat aquestes restes d'inestabilitat, en general el cap de setmana tindrà més estones de sol que no pas de núvols.

La setmana que ve començarà amb un temps força tranquil, però encara és incert si cap a dimecres els ruixats podrien tornar a guanyar protagonisme. En qualsevol cas, sembla poc probable que entrem en una fase d'estancament i que aquesta tongada de ruixats hagi sigut l'única del setembre.