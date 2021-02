Ruixats puntuals i vent a l'espera que el fred s'accentuï a partir de diumenge

Escolta aquí la previsió del temps

El pas d'un front està marcant el matí d'aquest dimecres. Com més avanci el dia, més clarianes hi haurà. El vent serà un altre dels protagonistes de la jornada. Aquest migdia l'ambient no canviarà gaire respecte a ahir: el fred continuarà sent molt moderat. Ahir es van acumular 21 l/m2 al Port del Comte, 17 al Pont de Suert i 13 a Sort. La nevada va deixar uns 20 cm en punts alts del vessant sud del Pirineu.

A Europa els pròxims dies estaran marcats per una forta entrada d'aire fred en països centrals i de l'est. A Praga la temperatura baixarà fins als -15 graus els dies vinents. Istanbul podria rebre una nevada destacable el cap de setmana, i també en ciutats com Atenes podria haver-hi emblanquinades al tram central del febrer.

Aquesta fredorada no arribarà al Mediterrani Occidental, però sí que cal esperar que entre el cap de setmana i l'inici de la setmana que ve la sensació de fred s'accentuï. A curt termini la temperatura fins i tot pujarà una mica, especialment de cara a divendres, però entre diumenge i l'inici de la setmana que ve probablement arribaran uns quants dies de fred més intens, amb temperatures entre 3 i 5 graus més baixes que les d'avui.

Pel que fa a l'estat del cel, demà serà un dia amb molt de sol, i el fet que, a més, hi hagi poc vent afavorirà que la sensació tèrmica sigui de les més agradables de la setmana. Divendres arribarà un front que deixarà nevades destacables al Pirineu occidental, però en general només farà ploure de forma minsa a la tarda.

Entre diumenge i dimarts entrarem en una fase de dies més ennuvolats i de temps insegur, sobretot a prop de la costa. Una entrada de vent humit farà que hi hagi molts núvols i algunes pluges minses. No plourà amb ganes però el segon dia del cap de setmana serà segurament molt rúfol. Aquest temps bastant gris i més hivernal podria marcar també la primera part de la setmana que ve.