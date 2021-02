Ruixats sobtats i un cap de setmana bastant rúfol i més hivernal

Escolta aquí la previsió del temps

Aquest divendres ha arrencat amb temperatures més altes que dijous en general.

El pas d'una pertorbació farà reaparèixer els ruixats. Al Pirineu hi nevarà amb ganes, amb una cota de neu que baixarà fins als 1.400 metres de cara a la tarda. Tot i l'augment dels núvols, aquest migdia l'ambient no serà gaire més fred que ahir.

El cap de setmana no arribaran més borrasques, però entrarà vent de mar humit que farà que els núvols siguin molt abundants, sobretot a l'est. Quan hi haurà més clarianes serà demà al matí. A mesura que avanci el dissabte els núvols aniran en augment, sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona, on ja al vespre s'hi podrien escapar alguns plugims. Demà la temperatura es quedarà més curta que avui a la costa. A Ponent i al Pirineu l'ambient seguirà sent molt suau.

Diumenge la suma dels núvols i d'una entrada d'aire fred pel nord-est provocaran que la sensació d'hivern augmenti de manera clara, sobretot a prop de mar. Diumenge les màximes baixaran entre 3 i 8 graus a la majoria de comarques, i en molts indrets la temperatura al migdia serà la més baixa dels últims 15 dies. On menys es notarà la baixada de la temperatura serà al Pirineu occidental. El dia serà molt rúfol, però només s'escaparan alguns plugims intermitents en comarques de l'est. L'entrada d'aire fred provocarà que la cota de neu pugui arribar a baixar fins als 800 metres.

La setmana que ve començarà amb una dinàmica similar. Dilluns i dimarts encara seran dies força humits, tapats i freds a la costa, mentre que al migdia al Pirineu la temperatura podria ser més alta que en algunes capitals costaneres de la costa central o fins i tot de la Costa Daurada. A mesura que avanci la setmana el termòmetre anirà pujant, però encara no és descartable que el fred intens pugui tornar durant els últims deu dies del mes. La incertesa sobre el temps del tram final del febrer segueix sent alta. Més enllà d'algunes gotes que puguin seguir caient dilluns, la setmana que ve hi haurà poques opcions de pluja.