La méteo: la pròxima nit serà hivernal i el fred no marxarà fàcilment

BarcelonaAvui serà un dia amb moltes estones de sol, després d'un cap de setmana de ruixats força extensos i fins i tot abundants en alguns casos. Entre les quantitats de pluja més importants des de dissabte destaquen els 40 l/m2 de Cabrils, els 32 de Vilobí d'Onyar, els 30 de Núria, els 28 d'Olot o els 23 de Falset i de Girona. A Ponent i al sud, en canvi, les precipitacions han sigut molt més minses, a Tarragona i a Lleida s'hi han acumulat entre 1 i 3 l/m2 en tot el cap de setmana. A Barcelona n'han caigut al voltant de 9. En general avui farà sol, però a la costa central i en diverses comarques de Girona el temps encara serà insegur i variable.

El canvi de temps de les últimes hores està fent entrar aire més fred. Avui les màximes seran clarament més baixes que ahir al Pirineu i en força comarques de Girona i de Barcelona. De nit la baixada es notarà a tot arreu. Aquesta matinada tornarà a haver-hi moltes temperatures mínimes de menys de 5 graus, glaçarà al Pirineu i pot arribar a fer-ho puntualment en altres comarques interiors.

La previsió a mitjà i llarg termini dibuixa un panorama de poca calor també en el tram central del mes d'abril. Els pròxims migdies el termòmetre pujarà una mica a l'est i al Pirineu, però les nits continuaran sent força fredes per ser ja mitjans del mes d'abril. És més, el següent canvi de temps serà molt probablement una nova entrada d'aire fred de cara al cap de setmana que ve, cosa que assegura que la temperatura es mantindrà a ratlla com a mínim fins al dia 20. La calor que va fer per Setmana Santa trigarà encara a tornar, i més aviat sembla que cap al final de setmana la sensació tèrmica tornarà a ser més de març que d'abril.

Pel que fa a l'estat del cel, demà i dimecres seran dies amb més sol que núvols. Passaran sistemes frontals poc actius que enterboliran el cel i poca cosa més. A partir de dijous el temps ja es farà més insegur: entrarà vent humit que farà que els núvols siguin més compactes, sobretot a la costa i al prelitoral. Entre dijous i divendres arribaran a caure algunes pluges al sud del País Valencià, a les Pitiüses i al sud de Mallorca.

A partir de divendres el risc de ruixats també augmentarà a Catalunya. Encara hi ha força incertesa sobre el temps del cap de setmana, però és probable que entre divendres i dissabte tornin a aparèixer ruixats irregulars, sobretot al Pirineu i en comarques de Girona i de Barcelona. L'entrada d'aire fred farà que la cota de neu segurament torni a baixar per sota dels 1.500 metres.

Pel que fa al vent, la tramuntana i el mestral minvaran amb el pas del dia, sobretot al sud de Catalunya. Aquesta nit hi ha hagut ratxes de 93 km/h a Portbou, 84 a Espolla, 81 al Perelló i de 66 a Roses. Demà i dimecres hi haurà ben poc vent, dijous entrarà vent de gregal humit i el cap de setmana revifaran probablement la tramuntana i el mestral.