La méteo: setmana amb les primeres temperatures de 35 graus i algunes tempestes de tarda

BarcelonaMatinada de dilluns bastant fresca per ser ja entrat el juny. En moltes comarques avui el dia ha començat amb entre 2 i 4 graus menys que ahir i només en punts de l'Alt Empordà i del Rosselló l'efecte de la tramuntana ha fet que a primera hora la temperatura ja arribés als 20 graus. D'entre les temperatures mínimes d'avui destaquen (en ºC):

Puigcerdà, 6

El Pont de Suert, 7

Olot, 10

Solsona, 10

Girona, 11

Cervera, 11

Les Borges Blanques, 12

Terrassa, 13

Lleida, 13

Amposta, 15

Tarragona, 16

Barcelona, 18

Al migdia la temperatura pujarà una mica més que ahir, sobretot en sectors del Pirineu i de Ponent. Avui farà més sol, però a la tarda encara hi haurà algunes tempestes més puntuals que les d'ahir. Els ruixats afectaran sobretot punts del Ripollès, del Berguedà, d'Osona i potser de la Garrotxa. Algun xàfec podria ser localment intens i deixar més de 10 l/m² de manera puntual.

Ahir entre els ruixats de matinada i els de la tarda van arribar a descarregar 28 l/m² a Granollers, 21 a Dosrius, 19 a Viladrau, 18 a Tarragona, 15 a Vilafranca del Penedès i al PN dels Ports, i 13 a Tivissa i a Moià. Pluges benvingudes però massa poc extenses.

Durant tot el maig i els primers dies de juny les temperatures s'han cenyit molt al guió previst, però aquesta setmana el termòmetre començarà disparar-se. Demà i dimecres hi haurà un primer pic de calor que farà que els 30 graus se superin en moltes comarques.

Dimecres algunes màximes podrien arribar ja als 35 graus a Ponent, i aquest probablement serà el pic de calor de la setmana a l'oest de Catalunya. A la costa i al prelitoral la sensació tèrmica anirà en augment d'una manera més progressiva i a mesura que avanci la setmana cada cop farà més calor i més xafogor.

El salt cap amunt de la temperatura que es notarà els pròxims dies ja no sembla que hagi de tenir marxa enrere i, tot i que no hi ha indicis d'una calor especialment forta, sí que cal pensar en un tram central del mes de juny ja purament d'estiu.

Pel que fa a l'estat del cel, demà el sol predominarà arreu: només als Ports i en punts interiors del País Valencià s'arribaran a formar algunes tempestes a la tarda. Dimecres els ruixats es repetiran en aquest sector i en començaran a aparèixer de nou al Pirineu, però en general seguirà el domini del sol.

Entre dijous i divendres s'entreveu un temps més variable o, si més no, amb més nuvolades i tempestes de tarda. No hi ha indicis de cap gran tongada de pluja, però els xàfecs de tarda seran una mica més forts al Pirineu i podrien estendre's per altres comarques interiors, de la Catalunya Central o potser fins i tot més a prop de la costa, sempre en forma de pluges de poca estona. El més probable és que el cap de setmana sigui més tranquil, i que en tot cas es puguin repetir alguns ruixats de tarda més puntuals al Pirineu.

No sembla que haguem d'entrar en un tram central de juny estancat, calorós i sense canvis de temps. El model europeu de predicció apunta en les seves previsions de tendències per setmanes que la setmana que ve podria ser més plujosa del normal en el nostre àmbit, sobretot al Pirineu i al sistema Ibèric. També el model americà apunta cap a una setmana central de juny amb tempestes com a mínim en punts de muntanya, i veurem si en més indrets. Són només indicis, per ara. Això provocaria que la temperatura no es disparés i que, per tant, no hi hagués espai per a calorades fortes com a mínim fins a Sant Joan. Caldrà seguir-ho.

Primavera freda a Europa

Europa ha viscut la primavera més freda dels últims 8 anys. La mitjana de temperatura dels últims tres mesos per al conjunt del continent ha sigut de -0,4 ºC si es compara amb les dades dels últims 30 anys. L'anomalia de temperatura s'ha notat especialment en països com França, Alemanya i, en general, al centre del continent, però en bona part del Mediterrani la temperatura també ha sigut inferior a la mitjana de les últimes tres dècades, segons dades del Centre Europeu de Predicció (ECMWF). En canvi, si la temperatura d'aquesta primavera es compara amb el context dels anys 80 o 90 ja passa a ser normal o fins i tot càlida.