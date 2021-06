La méteo: les tempestes maquillen un dèficit de pluja que s'allarga des de la tardor

BarcelonaTarda de calor moderada. D'entre les màximes més altes d'avui destaquen els 30 graus de Lleida, Albesa i Alfarràs, o els 27 de Manresa, Igualada i Tortosa. Al Pirineu i en algunes comarques de Girona la temperatura ha pujat força més que ahir, però en molts indrets l'ambient ha canviat poc. Durant la tarda s'han format algunes ruixats a la Ribagorça, en punts de la Catalunya del Nord i a l'Empordà, però han sigut sempre fenòmens puntuals i que han tingut ben poc a veure amb les tempestes d'ahir

Ahir va ser un dia de ruixats importants en moltes comarques, pluges que, tot i que van arribar amb massa violència en alguns indrets, feien falta. Entre les pluges més abundants d'aquestes últimes hores destaquen (en l/m2):

Sort, 54

el Pont de Suert, 51

Castellar de n'Hug, 50

Solsona, 36

Sant Pau de Segúries, 35

la Vall de Bianya, 32

Artés, 26

Ripoll, 24

Puigcerdà, 23

Olot, 21

Artesa de Segre, 21

Vic, 20

Girona, 9

Ahir va ser el setè dia amb més pluja de l'any fins ara per al conjunt de Catalunya. Durant el maig només el primer dia del mes va ser més plujós que ahir. La pluja va anar acompanyada de calamarsa o pedra en molts casos, fet que ha malmès alguns conreus. Les tempestes van provocar més de 2.000 llamps núvol-terra, segons el Meteocat.

Ja ho diuen, a aquest país no sap ploure. Tota la primavera seca, perdent bona part de la collita, i quan plou, ens fa això. A bona part de la zona d'Artesa de Segre, el que quedava de collita 2021, perduda🤦🏻 @TomasMolinaB @alexmegapc pic.twitter.com/mIHYYupxut — Adrià Farré Ponsa (@AdriaF14) 30 de mayo de 2021

Malgrat això, s'acaba un mes de maig que no ha sigut plujós a tot arreu. Només en alguns punts del Pirineu les precipitacions han acabat sent notablement superiors al que tocaria. El dèficit de pluja que s'arrossega des de fa mesos fa que en alguns observatoris des del setembre fins ara amb prou feina hagi plogut la meitat del que sol fer-ho. En estacions del Meteocat com les d'Amposta, Falset, Torroella de Montgrí i Tarragona hi ha plogut només entre un 56% i un 58% respecte la mitjana dels últims anys, a Barcelona un 62%, a Girona un 67% i a Cervera un 68%. A l'extrem oest i al Pirineu és on el dèficit de pluja és menys evident o inexistent. Si agafem Catalunya com un tot, la dada que surt és que des del setembre ha plogut només un 69% del que acostuma a fer-ho, amb uns tres mesos de primavera consecutivament secs. Les mitjanes tenen en compte dades des del 2009.

Avui no es repetiran les tempestes tan extenses d'ahir. Els ruixats de tarda quedaran concentrats al Pirineu i seran bastant més puntuals que els d'aquest cap de setmana. En general el cel estarà bastant enterbolit per bandes de núvols prims. Al migdia la calor serà bastant similar a la d'ahir: la temperatura s'enfilarà per sobre dels 25 graus en molts indrets, però gairebé enlloc es passarà dels 30.

Aquesta setmana hi haurà sobretot un parell de moments de temps complicat. El primer arribarà demà: a la tarda les tempestes reapareixeran en comarques de l'extrem oest, tant al Pirineu i Prepirineu com en sectors de Ponent, on es podrien acumular precipitacions de 10 o 20 l/m2 en poca estona. No és descartable algun ruixat en forma de calamarsa o pedra. A diferència del cap de setmana, però, els xàfecs intensos també podrien arribar a alguns punts de la costa i del prelitoral durant la matinada. La nit de dimarts a dimecres cal tenir en compte la possibilitat de pluges curtes però intenses, sobretot a la costa central i al sud de la Costa Brava. Dimecres al matí podrien continuar apareixent ruixats més puntuals i poc abundants en comarques de Girona.

L'altre canvi de temps podria arribar entre divendres a la tarda i dissabte. Sobre això lògicament hi ha més incertesa, però és bastant possible que en l'inici del cap de setmana es dibuixi una nova situació de ruixats i tempestes que pugui afectar moltes comarques del Pirineu, del Prepirineu, de Ponent i de la Catalunya Central. És més incert encara si aquests xàfecs poden arribar a ser més generals. Tot i aquests canvis en el temps la setmana tindrà molts moments amb més sol que núvols.

Pel que fa a la temperatura, començarem el juny amb una calor força estiuenca, però en cap cas angoixant. El pic de calor de dissabte no serà la tònica dels dies vinents; les temperatures de 30 graus arribaran encara de forma puntual al llarg de la setmana. La sensació de preestiu marcarà l'inici del juny, sense que la calor es faci encara insuportable.