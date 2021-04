Setmana de ruixats primaverals i molt irregulars

Escolta aquí la previsió del temps

Comencem setmana amb un dia amb més núvols que clarianes i alguns ruixats irregulars. Les pluges més extenses ja han caigut de matinada i a primera hora, però durant el dia el temps continuarà sent insegur i amb possibilitat de gotellades poc abundants. Fins a les nou del matí les pluges han acumulat 7 l/m² a les Borges Blanques i a Mas de Barberans, 5 a Tortosa i a Amposta i 4 a Lleida.

Aquest matí no ha fet gens de fred. Al centre de Barcelona la temperatura mínima s'ha quedat per sobre dels 15 graus, una cosa que no passava des de mitjans de novembre. En el conjunt de Catalunya ahir va ser el primer dia amb temperatures per sobre de la mitjana des de Dilluns de Pasqua.

Al migdia avui moltes màximes baixaran força respecte a ahir, especialment al Pirineu i en comarques de l'oest. De les temperatures de gairebé 25 graus d'ahir al Segrià es passarà avui a màximes per sota dels 20. A la costa es notarà menys el canvi de temperatura.

Les pluges poden anar acompanyades d'una mica de fang, però les concentracions de partícules en aquest inici de setmana no són especialment altes. A Barcelona la mitjana de partícules PM10 de les últimes 24 hores se situava aquest matí en 11 ug/m³ d'aire, molt lluny dels 50 que són el límit permès, i gairebé enlloc de Catalunya se superaven els 15 ug/m³ d'aire.

Demà el panorama no canviarà gaire. Tornarà a haver-hi més núvols que clarianes, però els ruixats seran menys extensos que avui. Al matí gairebé no plourà enlloc, i serà sobretot a la tarda quan reapareixeran alguns xàfecs irregulars però localment intensos. Afectaran preferentment sectors del Pirineu i del Prepirineu, però també hi haurà xàfecs als Ports i de manera més aïllada en altres comarques interiors i prelitorals.

Demà la baixada de les temperatures diürnes es notarà també en comarques més centrals i les màximes de més de 20 graus seran escasses. Dimecres i dijous hi haurà més clarianes i farà més calor al migdia, però a mitjà i llarg termini no cal esperar un tram final d'abril o uns primers dies de maig gaire marcats per la calor. La temperatura ja no tornarà a baixar com en altres moments de l'abril, però tampoc arribaran dies de calor avançada per a l'època.

Els ruixats continuaran apareixent durant la resta de la setmana, sempre de manera molt irregular. Plourà sobretot en punts del Pirineu i Prepirineu, però també de manera més puntual cauran xàfecs curts en altres comarques interiors i fins i tot en punts del prelitoral. Aquest temps variable i canviant podria allargar-se com a mínim fins dissabte, però en molts punts de la costa gairebé no hi plourà en tota la setmana, malgrat que el temps sigui incert.