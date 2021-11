Vent, temporal de mar i algunes pluges durant la primera part de la setmana

Escolta aquí la previsió del temps

Comencem setmana amb un dilluns de tramuntana. Aquesta nit el vent ha bufat amb ratxes de 108 km/h a Portbou, 86 a Núria i a la Tosa d'Alp, 82 a Das, 76 a Torroella de Montgrí i 73 a Espolla. El vent de nord serà intens durant tot el dia. Avui el sol predominarà, encara que la tramuntana pugui anar formant núvols alts en alguns moments. Com ha anat passant els últims dies els núvols més abundants es concentraran sobretot al vessant nord del Pirineu.

Precisament el vent està provocant temperatures molt irregulars segons l'indret, però en general aquest matí no ha sigut tan fred com els últims. Dissabte un 39% de les estacions de les quals fem seguiment van baixar sota zero, avui aquesta dada s'ha reduït a l'11%. Tot i això, el vent rebaixa la sensació tèrmica i fa que calgui abrigar-se. Algunes de les mínimes més baixes d'avui han sigut els –2,7 ºC de Prades, els -1,8 de Vic, els -1 de Cardona, els 0,1 de Mollerussa o els 0,6 de Girona. Al migdia avui les màximes s'enfilaran un o dos graus més que ahir en molts indrets.

Aquest cap de setmana el vent i el temporal provocats per la pertorbació 'Blas' s'han fet notar amb força a les Balears i a la Costa Brava, i els pròxims dies caldrà seguir pendents del Mediterrani. Demà i divendres el vent bufarà més de nord-est, això farà que la mala mar s'estengui més clarament per tot el litoral català. Per demà i dimecres els avisos el Meteocat sobre mala mar s'estenen a tota la costa, l'SMC alerta de Mar Brava amb onades que podrien superar els 4 metres en alguns casos.

El vent es deixarà sentir en molts punts de la costa. Entre demà a la tarda i dimecres les ratxes podrien arribar a superar els 70 o 80 km/h al sud de la Costa Brava, a la costa central i en sectors elevats de les serralades litoral i prelitoral. A Menorca i al nord de Mallorca alguns cops de vent podrien ser fins i tot més forts. Per demà l'AEMET alerta d'onades de 4 a 5 metres, i de la possibilitat que les més altes puguin arribar als 9 o 10.

Aquest gir del vent també comportarà algunes pluges. Demà a la tarda les precipitacions començaran a arribar a Menorca i a l'est de Mallorca. A última hora d'aquest dimarts alguns ruixats podrien ja afectar també la Costa Brava. A Catalunya serà sobretot dimecres quan plourà en més indrets. On és més segur que hi pugui ploure bé és a l'Empordà, una de les zones més afectades per la sequera dels últims mesos, juntament amb la costa i el prelitoral centrals.

La situació de dimecres encara és una mica incerta, però és possible que en moltes altres comarques de Girona i de Barcelona s'hi puguin arribar a acumular 5 o 10 l/m², sobretot durant la tarda de dimecres i la nit de dimecres a dijous. A les Balears les pluges poden arribar a acumular més de 50 l/m² en alguns indrets.

Tot fa pensar que dijous amb el pas de les hores el temps millorarà i que el cap de setmana hi haurà més sol que núvols. Tot i això la inestabilitat no acabarà de minvar al Mediterrani i és possible que divendres encara pugui tornar a ploure a les Balears. Amb aquest canvi de temps marxarà el fred més intens que hem tingut els últims dies, però demà i dimecres els núvols i el vent faran que a les hores centrals del dia en moltes comarques de Girona i de Barcelona la sensació tèrmica sigui més baixa que els últims dies.

Alguns models de previsió apunten a una nova entrada d'aire fred i a una possible nova tramuntanada intensa a partir de diumenge, però això encara és molt incert i poc clar. En tot cas sembla probable que com a mínim fins al dia 15 seguim amb un ambient purament de tardor o fins i tot una mica fred per a l'època.