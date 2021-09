La méteo: tempestes disperses, un altre pic de temperatura i més pluja a mitjà termini

Escolta aquí la previsió del temps

Aquesta matinada de divendres ha sigut la més fresca de la setmana, però tot i això la temperatura s'ha mantingut més alta que en qualsevol de les nits de la setmana passada. La mitjana de les mínimes a Catalunya s'ha situat en 15,9 graus, un parell de graus i mig per sobre del que seria normal per a l'època. Al centre de Barcelona no s'ha baixat de 22,9 graus en tota la nit, i força observatoris costaners han registrat una mínima tropical, és a dir, de més de 20 graus.

No és estrany que aquests dies es tingui la sensació que s'està dormint pitjor que en molts moments de l'estiu, ja que s'ajunten dues circumstàncies: aquesta setmana està sent la de temperatures nocturnes proporcionalment més altes de l'estiu, juntament amb la de l'onada de calor de mitjans d'agost, i, d'altra banda, en molts moments de ple estiu aquest any hem tingut nits clarament més agradables del que estàvem acostumats en les últimes estacions càlides, per exemple a mitjans de juliol i a principis d'agost, en què l'anomalia negativa de temperatura va arribar a ser de cinc graus, si s'agafen com a referència els últims dotze anys de dades.

Avui tornarà a ser un dia de temps inestable, però amb ruixats molt dispersos. Segurament per a molts ahir no va ser un dia de pluja, com a molt van arribar ruixats aïllats en algun moment, però es va donar una circumstància curiosa segons han explicat tècnics del Meteocat a Twitter: durant tot el dia va estar plovent en un lloc o altre de Catalunya. Totes les imatges del dia del radar van tenir alguna resposta o altra en forma de precipitació. D'entre els aiguats més forts cal destacar els 45 l/m² acumulats a Mont-roig del Camp, els 33 de Riudecanyes, els 31 de Manresa o els 30 de Vilafranca del Penedès. A la capital de l'Alt Penedès feia exactament un any que hi plovien 30 l/m² en un sol dia, l'última vegada havia sigut el 10 de setembre del 2020.

Avui les tempestes reapareixeran sobretot a la tarda, i tornaran a afectar especialment les comarques prelitorals, la Catalunya Central i el Pirineu. És possible que avui s'acostin més al litoral en comarques de Girona i de Barcelona, però seguiran sent xàfecs molt irregulars i en general de poca estona. El Meteocat té actiu un avís per possibles pluges intenses que afecta 13 comarques, des de l'Alt Camp i la Conca de Barberà fins al Ripollès o la Selva. Un altre aspecte del dia serà el vent de gregal, que es deixarà sentir moderat en punts de la Costa Brava i de la Costa Central, també a Menorca, això afavorirà que la sensació tèrmica sigui més baixa i provocarà més mala mar.

El cap de setmana començarà amb un temps més tranquil. Per la Diada seguirà havent-hi intervals de núvols i estones de cel mig ennuvolat, però els ruixats seran molt més escassos. Hi haurà ruixats puntuals al voltant del Montseny, les Guilleries, el Pirineu oriental o els Ports, però seran fenòmens bastant puntuals i en general poc abundants. Al migdia bufarà una mica de garbí a la costa central i al sud de la Costa Brava, fet que provocarà que el mar segueixi una mica més remenat que en dies anteriors.

Diumenge tornarà a augmentar la inestabilitat, i els ruixats i tempestes, sempre molt irregulars, aniran a més. Els xàfecs i tronades descarregaran sobretot a la tarda al Pirineu, a la Catalunya Central i en comarques interiors de Girona, però no és descartable que puguin arribar també a sectors de la Costa Brava, del Vallès o del Maresme.

No hi haurà una gran refrescada aquest cap de setmana. La temperatura es mantindrà o fins i tot pujarà una mica, sobretot entre diumenge i dilluns, moment en el qual la sensació de ple estiu tornarà a ser bastant viva com ho ha sigut en molts moments d'aquesta setmana. L'estiu s'allarga clarament, un any més.

Un altre aspecte important de la previsió és la probable tongada de pluja més abundant i continuada que arribarà entre dimarts i dimecres de la setmana que ve. Els models de previsió cada cop dibuixen amb més confiança una ploguda que podria ser abundant al vessant sud del Pirineu i que podria deixar ruixats destacables en moltes comarques centrals i de l'oest. Lamentablement les previsions segueixen dibuixant un escenari en què les comarques de l'est, les mancades de pluja, serien les menys regades per aquest nou canvi de temps. Caldrà seguir-ho.