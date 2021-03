El temps més inestable de la setmana arribarà a partir de divendres

Escolta aquí la previsió del temps

Aquest dimarts ha tornat a ser un dia amb humitat alta i núvols baixos en moltes comarques. El dia ha començat amb temperatures força més altes que ahir al Pirineu i el Prepirineu, i en general l'ambient a primera hora ha sigut tan poc fred com el dels últims dies. Les temperatures sota zero han quedat esborrades fins i tot de les valls del Pirineu. Al migdia avui l'ambient serà bastant similar al d'ahir. Moltes màximes se situaran entre els 15 i els 20 graus. L'ambient més fred es notarà arran de mar, on el vent, a més a més, rebaixarà la sensació tèrmica. Durant el matí es poden escapar ruixats puntuals al Pirineu i algunes gotes a les Terres de l'Ebre, però en general no plourà.

Les precipitacions que caiguin avui tornaran a anar molt acompanyades de fang. Una nova entrada de pols del Sàhara està fent augmentar la concentració de pols en suspensió, fins al punt que aquest matí els nivells de partícules PM10 ja tornaven a fregar el límit permès en molts indrets. A Manlleu aquest matí ja se superaven per poc els 50 ug/m3 d'aire permesos, i a Barcelona, Lleida i Girona les concentracions superaven els 45. Avui i demà seran dies en què el cel tornarà a tenir un color molt terrós i les partícules probablement superaran els límits permesos en molts observatoris.

Dimecres ja no bufarà un vent tan humit. Al matí tornarà a haver-hi núvols baixos a la costa i a Ponent, però a mesura que avanci el dia el sol anirà sortint. Dijous també s'entreveu un dia amb moltes clarianes, segurament en conjunt serà el més assolellat d'aquests dies, enmig d'unes setmanes en què el sol està costant de veure. El febrer s'ha acabat amb entre un 10% i un 15% menys de sol del que és habitual en moltes comarques.

El cap de setmana arribaran els dies amb més inestabilitat de la setmana. Divendres descarregaran ruixats en molts punts del Pirineu, el Prepirineu i la Catalunya Central. El cap de setmana encara està poc definit, però és probable que dissabte i diumenge vagin apareixent alguns ruixats molt dispersos, sobretot en comarques interiors i prelitorals. Encara és aviat per precisar on i quan hi haurà més possibilitats de pluja.

Pel què fa a la temperatura, els dies vinents no hi haurà grans canvis, però a partir de divendres el termòmetre tendirà a recular una mica. Alguns models fan pensar en una baixada d'un o dos graus, d'altres en un descens de fins a cinc. En tot cas, el que sembla clar és que, com ja anunciàvem la setmana passada, trigarem a notar un nou salt cap amunt de la temperatura. Això no ha de semblar estrany si tenim en compte que al febrer ja hi ha hagut temperatures de març.