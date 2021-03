La méteo: el risc més alt de ruixats arribarà durant el cap de setmana

Escolta aquí la previsió del temps

Aquest dilluns encara hi ha hagut força temperatures per sota dels cinc graus. L'anticicló facilita que l'aire fred s'encaixoni a les cotes baixes i que de matinada continuï la sensació de final d'hivern. D'entre les mínimes d'avui destaquen els -3 graus de Das, els -1 del Pont de Suert i els 0 graus de Guardiola de Berguedà, però també els d'un seguit d'indrets de Ponent, de la Catalunya Central i del prelitoral en què encara s'ha baixat fins a 1 o 2 graus. A Girona, a Sant Pere Pescador, a la Vall d'en Bas i a Cardona la mínima ha sigut d'1 grau, i a Vic, a les Borges Blanques i a Mollerussa, de només 2.

Aquest dilluns farà sol en general i la temperatura es dispararà fàcilment fins a tocar dels 20 graus en la majoria de comarques. Com ahir, les màximes més altes s'acostaran als 25 graus, i aquest migdia la sensació tèrmica serà molt similar a la d'aquest diumenge. En general avui farà sol, però hi ha haurà algunes bandes de núvols prims al sud i a Ponent.

Dimarts els canvis seran escassos, però entre el vespre i dimecres al matí hi haurà més bandes de núvols prims i el cel quedarà més enterbolit. Dijous entrarà vent més humit, d'entre llevant i gregal, i això provocarà que a partir d'aquest moment els núvols augmentin. Els dies festius de Setmana Santa el temps serà molt més variable, més ennuvolat i més insegur.

Si bé no hi ha cap situació de pluja continuada i abundant a la vista, els ruixats irregulars aniran apareixent cada cop amb més freqüència, especialment entre dissabte i diumenge. Xàfecs que afectaran amb més probabilitat punts del Pirineu, del Prepirineu i de la Catalunya Central però que més puntualment també acabaran provocant moments de pluja en altres comarques interiors o pròximes a la costa. El moment de més inestabilitat de la setmana serà entre dissabte a la tarda i diumenge al matí, però divendres segurament ja descarregaran xàfecs irregulars al Pirineu i de manera més aïllada en altres comarques de la meitat oest.

Cal tenir en compte que en una setmana normal dilluns no estaríem precisant la previsió sobre el cap de setmana. Encara hi ha incerteses, i més encara si el que s'entreveu és una situació de temps canviant i amb ruixats molt irregulars. Sí que sembla clar que a partir de dijous les estones de cel mig ennuvolat o tapat augmentaran.

Entre dijous i divendres bufarà vent moderat en molts punts de la costa i del prelitoral, fet que farà que la sensació tèrmica no sigui tan primaveral com els últims dies. Tot i això, la temperatura no canviarà gaire fins dilluns que ve. Les nits seran menys fredes a mesura que avanci la setmana i en punts de la costa el termòmetre arribarà a pujar també al migdia, malgrat que el vent dissimuli aquest ascens. Només al Pirineu i en algunes comarques de l'oest el termòmetre tendirà a baixar durant el cap de setmana.

Durant els dies festius de Setmana Santa, doncs, no hi haurà un retorn a l'ambient de final d'hivern, però diferents models de previsió apunten que és possible un canvi de temps d'aquest estil a mitjans de la setmana que ve. Encara és aviat per guardar la roba d'abric.