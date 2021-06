La méteo: una tongada de ruixats rebaixarà la calor dijous

Escolta aquí la previsió del temps

Aquesta matinada ha sigut de molt mal dormir en alguns punts de la costa. Al centre de Barcelona la temperatura mínima s'ha quedat en 25,8 graus i, per tant, ha sigut el que s'anomena una nit tòrrida, és a dir, una matinada en què la temperatura ni tan sols baixa dels 25 graus. Aquesta circumstància s'està fent cada cop més habitual a Barcelona durant l'estiu, però no és tan habitual que passi al juny, i menys encara abans del dia 15. Amb dades des del 2009, fins ara al centre de Barcelona tot just hi havia hagut quatre nits tòrrides al juny, cap durant la primera quinzena del mes.

Una altra categoria és la de les nits tropicals, en aquest cas definides per una temperatura mínima de més de 20 graus. És a dir, nit de mal dormir, però no tan exageradament càlida. Avui les mínimes per sobre del 20 graus s'han disparat, ja no només a la costa, també en indrets com Granollers, Falset o la Granadella hi ha hagut mínimes de fins a 21 graus. La inversió tèrmica ha fet que fins i tot al santuari de Queralt de Berga la mínima s'hagi quedat per sobre dels 20 graus. Aquesta mateixa inversió tèrmica ha afavorit nits encara fresques a les valls del Pirineu i en indrets com Vic, Girona i Olot, on la mínima ha baixat fins als 15 o 16 graus.

Al migdia la calor serà tant o més forta que ahir. Avui cal tornar a esperar temperatures de més de 35 graus en comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i també a la Catalunya Central i en comarques prelitorals. El Meteocat té actiu un avís per calor que afecta una vintena de comarques de Ponent i de les Terres de l'Ebre, però també sectors de la Catalunya Central, del prelitoral central i àmbits com l'Empordà. Les màximes més altes fregaran els 40 graus a Ponent.

Ahir les màximes més altes van ser els 37,6 graus de Cabanes, a l'Alt Empordà, els 37,4 d'Alcarràs i els 37,3 de Seròs, tots dos municipis del Segrià. També destaquen els 36,8 graus de Girona o els 36,4 de Lleida, que són temperatures molt poc habituals per ser la primera quinzena de juny. Ahir la mitjana de les màximes per al conjunt de Catalunya va arribar als 30,6 graus, un valor set graus superior a la mitjana de l'última dècada.

Una calorada similar a la que s'ha iniciat aquest cap de setmana es va produir el 2017. Llavors les temperatures molt altes van arribar també abans del 15 de juny. També en anys com el 2009, el 2003 o el 1981 hi hagut pics de calor tant o més forts abans de l'inici oficial de l'estiu.

Els models de previsió fan pensar que la temperatura ja no pujarà més del que pugi avui, però demà i dimecres la baixada encara es notarà ben poc. Fins dijous seguirem esperant temperatures molt altes per a l'època, però sembla clar que arribarem al cap de setmana amb un altre ambient: una entrada d'aire més fresc normalitzarà el termòmetre entre dijous i divendres. En algunes comarques de la meitat oest de Catalunya la baixada s'entreveu de més de 10 graus, però en general la sensació tèrmica baixarà entre 3 i 5 graus.

Aquest gir en el temps anirà acompanyat d'una situació de ruixats i tempestes, que si bé podria no ser general, sí que és probable que afecti moltes comarques de la meitat oest i especialment el Pirineu i Prepirineu. Els ruixats arribaran sobretot dijous. Fins llavors el sol predominarà i només al Pirineu s'hi formaran alguns ruixats bastant localitzats a les tardes.

Què passarà a partir del cap de setmana encara és molt incert. És possible que dissabte i diumenge torni la calor intensa, però de cara a la setmana de Sant Joan l'escenari més probable és un temps amb temperatures més normals, o potser fins i tot fresques. Caldrà esperar alguns dies més per veure clar cap on es va decantant el pronòstic.

Segurament dissabte i diumenge seguiran apareixent ruixats i tempestes irregulars al Pirineu i Prepirineu, però a hores d'ara no és probable una situació de xàfecs que pugui afectar gaires més comarques durant el cap de setmana.