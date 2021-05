La méteo: temps canviant i sensació d'estiu aparcada

BarcelonaLa sensació d'estiu que ahir es va notar en moltes comarques s'esvairà avui. Aquest matí el termòmetre ja ha baixat entre 3 i 5 graus respecte a ahir en moltes comarques interiors, cosa que ha fet baixar les mínimes per sota dels 10 graus en alguns casos. De matinada s'ha baixat fins als 11 graus a Lleida, fins als 10 a Cervera i fins als 8 a Sort. En canvi, en ciutats com Barcelona i Tarragona la mínima s'ha quedat al voltant dels 15 graus.

Al migdia les màximes també seran clarament més baixes que ahir, i en aquest cas serà a prop de mar on més es notarà el descens. Ahir es va arribar a 32 graus a Tortosa i a 31 a Tarragona. Avui les màximes baixaran de 2 a 5 graus en general, i el descens serà més marcat en alguns punts del litoral.

A mesura que avanci el matí els núvols s'aniran esqueixant, especialment en comarques interiors i del sud. La tarda encara serà variable en moltes comarques de Girona i de Barcelona, però gairebé no plourà enlloc. No són descartables alguns plugims a l'Empordà o en altres comarques de Girona, sobretot al migdia, però serien en tot cas precipitacions poc abundants.

El vent tornarà a deixar-se sentir al migdia, en comarques de l'oest serà de ponent, però a la costa central serà un vent humit que tornarà a bufar amb ratxes de 30 o 40 km/h, com ja va passar ahir. Demà el vent seguirà deixant-se sentir i provocarà que la sensació tèrmica no sigui gaire alta, en aquest cas bufarà sobretot en punts del Maresme i del sud de la Costa Brava.

Demà tornarà a ser un dia de temps canviant i insegur a l'est. Les pluges seran igualment aïllades, però és possible que al migdia s'escapin gotes a la costa central, i de cara al vespre podria arribar a ploure amb una mica més de ganes en punts del Ripollès, la Garrotxa i la serra de l'Albera. El dia tornarà a ser mig ennuvolat en conjunt. La variabilitat tampoc s'acabarà dimecres, tot i que en aquest cas els núvols quedaran més concentrats al Pirineu i en comarques de Girona i de Barcelona. Al sud i a Ponent farà més sol.

La temperatura pujarà i baixarà els dies vinents, però la sensació general serà de temperatures normals, o en alguns moments fins i tot una mica fresques per a l'època. La calor que ahir va fer en moltes comarques no serà una tònica dels pròxims sis o set dies.

Tot i que el temps sigui insegur i es puguin escapar gotes en alguns moments, aquesta no serà una setmana de pluges. Com a mínim fins diumenge no arribarà cap pertorbació que pugui provocar alguns ruixats una mica extensos. Entre diumenge i dilluns és possible que hi hagi ruixats en punts del Pirineu i Prepirineu, però tot i així és poc probable que llavors plogui de manera gaire general.