Ha tornat l'hivern: els ruixats aniran a més, amb neu fins als 500 metres

Escolta aquí la previsió del temps

L'hivern ha tornat. Aquesta nit la suma dels ruixats i l'entrada d'aire fred ha provocat calabruixades i nevades en punts alts del prelitoral i de la Catalunya Central. A Moià, per exemple, la neu ha agafat clarament a terra, i les emblanquinades també són visibles en punts alts de la Selva com el coll de Revell.

Aquest divendres la cota de neu baixarà encara una mica més i se situarà al voltant dels 400 o 500 metres a última hora. Al vessant nord del Pirineu hi nevarà tot el dia i a totes les cotes. A Viella aquest matí ja hi havia neu a terra, i el gruix augmentarà amb el pas de les hores.

El Meteocat té actiu un avís per neu que afecta la Vall d'Aran i set comarques prelitorals i de la Serralada Transversal, des de l'Alt Penedès fins a Osona i la Selva. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta de la possibilitat que es puguin acumular més de dos centímetres de neu a partir de la cota 500, tot i que entreveu que seran bàsicament ruixats de neu granulada. El perill només es considera alt a la Vall d'Aran, on la nevada sí que pot ser abundant i continuada i pot afectar totes les cotes. Alguns models de previsió fan pensar que també hi haurà ruixats de neu a l'altiplà central i en comarques del sud. El pla Neucat està activat en fase de prealerta.

El cap de setmana el temps serà molt diferent. Demà el sol predominarà arreu i només hi haurà núvols al vessant nord del Pirineu. Diumenge es podrien formar també alguns intervals de núvols a l'Empordà i en comarques del nord-est a causa del vent, però en general farà sol. Els migdies seran una mica més suaus, sobretot el de diumenge, però les dues pròximes nits seran encara més fredes. Demà i diumenge glaçarà en moltes comarques interiors i fins i tot en punts del prelitoral.

El vent evitarà que la temperatura baixi més en algunes comarques. A partir d'aquest migdia s'enfortirà i es deixarà sentir de gregal en moltes comarques de la costa, però especialment a la Costa Brava i al Maresme. Demà i diumenge girarà a tramuntana i bufarà amb cops de fins a 60 o 70 km/h en molts punts de l'Empordà i del Pirineu. En menor mesura el vent també es deixarà sentir a les Terres de l'Ebre.

I amb aquest escenari, demà a dos quarts d'onze del matí es produirà l'equinocci i entrarem oficialment a la primavera. Tot i que el cap de setmana serà molt hivernal, la sensació de primavera no trigarà a tornar. Dilluns i dimarts encara farà fred a primera hora, però a mitjans de setmana l'ambient ja serà molt més normal per a l'època.