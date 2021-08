La méteo: cap de setmana de calor intensa a l'espera d'alguns canvis

BarcelonaA poc a poc la temperatura va pujant, però aquesta matinada encara ha sigut fresca en molts indrets. Destaquen els 12 graus de mínima de Ripoll i els 13 de Vic, Olot, Girona i Solsona. La mitjana de les mínimes per al conjunt de Catalunya s'ha situat en 15,1 graus, un valor mig grau superior al d'ahir.

Al migdia la calor serà clarament més notable que en dies anteriors. La màxima arribarà a pujar fins a 5 graus en alguns sectors interiors, i la xafogor augmentarà també notablement a la costa. Al centre del dia la sensació tèrmica se situarà al voltant dels 35 graus en molts indrets.

Avui el sol predominarà, tot i que encara hi pot haver alguns intervals de núvols a prop de la costa, sobretot a primera hora i al vespre. A la tarda es formaran nuvolades al Pirineu que deixaran ruixats puntuals al voltant del Ripollès. Ahir les tempestes van arribar a acumular 43 l/m² a Núria, 34 a Ulldeter i 21 a Sant Salvador de Guardiola. Avui els ruixats seran molt més puntuals i escassos.

Demà la temperatura seguirà pujant, les màximes encara s'enfilaran un o dos graus més que avui a la majoria de comarques. La temperatura es dispararà sobretot a l'Empordà, on el vent agarbinat provocarà que la temperatura pugui també superar els 35 graus amb certa facilitat. Diumenge seguirà fent molta calor i serà quan més pujarà el termòmetre en comarques prelitorals del sud de Catalunya i a les Terres de l'Ebre.

Demà hi haurà alguns núvols baixos costaners a primera hora, però en general farà sol. No és descartable algun ruixat aïllat de tarda al Pirineu oriental, però serien fenòmens puntuals i poc abundants. Diumenge encara hi haurà fins i tot menys núvols. Demà el vent bufarà amb cops de fins a 40 o 50 km/h al sud de la Costa Brava i a la vall de l'Ebre.

La setmana que ve el temps serà més variable i canviant. A partir de dilluns la calor afluixarà i la sensació tèrmica s'assemblarà una mica més a la dels últims dos dies. La baixada s'entreveu més marcada al voltant de dimecres, moment en el qual també augmentarà la possibilitat de xàfecs. La setmana que ve els ruixats de tarda seran més freqüents en punts de muntanya, ja des de dilluns, però a partir de dimarts a última hora i de cara a dimecres les tempestes podrien afectar també altres comarques interiors o fins i tot punts del prelitoral.