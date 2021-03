La tramuntana i la sensació d'hivern no s'allargaran

Escolta aquí la previsió del temps

Aquesta nit ja no ha sigut tan freda com les dues últimes. El vent ha evitat que el fred s'instal·lés en moltes zones enclotades interiors, però encara ha glaçat en algunes àrees amagades de la tramuntana. La temperatura també continua sent molt baixa a les cotes altes del Pirineu, a Certascan s'ha arribat a -10 graus i a la Tosa d'Alp a -9, tots dos són observatoris situats a 2.400 metres.

Aquest inici de setmana fa sol, però el pas d'una cua de front farà que en alguns moments el cel quedi emblanquinat per núvols prims. El vent continuarà reforçant la sensació de fred a l'Empordà, al Pirineu i en punts de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona.

Dimarts el vent minvarà clarament i a la tarda ja haurà desaparegut.

El fet que el vent afluixi farà que la pròxima nit sigui una mica més freda a les valls del Pirineu i Prepirineu, i també en algunes comarques de Ponent. Dimarts al migdia la temperatura també serà un punt més baixa que la de dilluns en molts punts de la costa i del prelitoral, però a mesura que avanci la setmana la sensació de primavera s'anirà consolidant.

Sortim del cap de setmana amb les nits més fredes des de mitjans de gener. Dissabte la mitjana de les temperatures mínimes a Catalunya va baixar fins a -0,6 graus, segons un càlcul fet per l'ARA a partir de més de vuitanta estacions del Meteocat. Diumenge aquest valor encara va baixar unes centèsimes més. Són les nits més fredes des del 16 de gener. És curiós com el gràfic de les últimes setmanes mostra com des de finals de febrer fins ara les nits han sigut cada cop més fredes. En lloc d'anar endavant hem anat enrere, a causa sobretot de les altes temperatures que hi va haver al febrer.

Durant la segona part de la setmana hi haurà alguns canvis. El pas de diferents sistemes frontals farà que a partir de dijous hi hagi més estones de cel mig ennuvolat, però només arribaran a caure alguns ruixats al Pirineu. Divendres i dissabte seran segurament els dies en què descarregaran més ruixats de tarda a la serralada.

Aquest canvi de temps farà tornar a baixar una mica la temperatura al Pirineu, però ja no hi haurà més girs cap a l'hivern. De fet l'escenari més probable a hores d'ara és que la Setmana Santa comenci amb temperatures per sobre del que tocaria. Els últims dies de març estaran probablement marcats per temperatures més habituals a finals d'abril.