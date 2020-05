Andorra, un laboratori d’idees i d’accions

D’entrada, “laboratori d’idees i d’accions” ens pregunta sobre les finalitats de l’expressió. No entrarem en les consideracions si Andorra és, o no és, un microestat ja que hi ha dues escoles, la que està a favor i la que està en contra del terme. Considerant que Andorra és un petit país, els 468km2 ajuden a entendre les necessitats de les valls per a ser obertes cap al món exterior.

En aquesta òptica, les petites dimensions del territori andorrà afavoreixen el fet que el país sigui un laboratori obert i que promogui idees i accions. Ens podem demanar com l’adaptabilitat constant d’Andorra li permet ser un laboratori d’idees i d’accions.

La iniciativa dels tests d’anticossos impulsada pel Govern n’és un bon exemple. Aquest dispositiu per disminuir la transmissió del virus propulsa Andorra en l’escenari internacional. Andorra com el primer país que fa una radiografia de l’estat de la població per tal d’estudiar els anticossos mitjançant un test serològic. Aquesta informació no s’ha escapat dels mitjans de comunicació. La premsa internacional posa èmfasi en el programa de cribratge massiu proposat per un govern a tots els habitants. Aquesta iniciativa converteix Andorra com pionera contra la Covid-19. No obstant això, no és l’únic exemple que demostra que el país és un laboratori obert.



Es pot exemplificar amb la societat cosmopolita d’Andorra que converteix el país com a model per d’altres països en la manera de gestionar i de conviure amb vàries nacionalitats en un territori. D’altra banda, la paritat al Consell General, sense quotes, al 2011 i al 2019 és una bona mostra dels mecanismes naturals per tal d’assolir als estàndards europeus. També val la pena recordar el caràcter pioner de l’elaboració del Llibre Blanc per la Igualtat impulsat pel Consell General paritari (2011-2015). O bé, de manera simbòlica, Andorra va ser pionera a l’hora de convocar un concurs per al disseny dels euros andorrans.



Breument, la modernització és beneficiosa per al desenvolupament dels petits països per tal d’establir-se, de sobreviure i d’inscriure durablement la seva acció en el panorama internacional. Tot i que els petits estats generen diverses qüestions com la viabilitat econòmica o la sostenibilitat de les peculiaritats que representen aspectes importants pel que fa a la integració a la Unió Europea, s’ha de subratllar que tenen més capacitats d’adaptabilitat que els grans països. Més petit, més control o millor control? Així doncs, el cribratge massiu de la ciutadania demostra a la comunitat internacional les capacitats d’adaptabilitat d’Andorra i com intenta gestionar la crisi tot sent pionera. I si Andorra pogués ser un model pels altres països de dimensions similars?