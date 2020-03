Arbre frondós de convivència democràtica

Celebrem 27 anys de l’aprovació en referèndum de la Constitució democràtica del Principat d’Andorra, i és un bon motiu per a felicitar-nos-en i per a gaudir-ne. Felicitats andorrans!

Avui ens felicitem pel pas que el nostre país va donar el 1993. Un país que estimem com hereu rejovenit d’aquells Pareatges que potser semblen llunyans en el temps però que van marcar un solc potent en els segles de la història sempre tan atzarosa. Un país que, ajudat pels coprínceps i les autoritats del moment, així com pels redactors i sobretot els ciutadans i ciutadanes de 1993, va referendar el text de la Constitució que ens fixava com a “Estat independent, de dret, democràtic i social” (art. 1r. de la Constitució), i els principis inspiradors d’aquest estat que són “el respecte i la promoció de la llibertat, la igualtat, la justícia, la tolerància, la defensa dels drets humans i la dignitat de la persona” (art. 2n.). Un retrat formós i valent, que hem de mirar de mantenir polit i vigorós, arbre frondós que continuï donant fruits de convivència democràtica i d’amor al llegat de les nostres tradicions.

Aquells homes i dones respectuosos amb el que havien rebut en una història plena d’encerts i alhora feta de pau i neutralitat, van saber trobar l’encaix entre la tradició i la modernitat. Ells han d’inspirar el nostre actual moment històric. Les persones i institucions hem de mantenir fermes la idiosincràsia i independència que han permès la pervivència del Principat al llarg de segles. Les ideologies estranyes al nostre camí, forjat amb molts sacrificis, no han de marcar el pas de la nostra nació. Tenim en el nostre llegat andorrà i en les millors tradicions nostres el potencial més gran per a encarar amb confiança el nostre futur nacional. Els coprínceps sempre hi ajudarem respectuosament.

Rebeu tots els andorrans i els qui estimeu el nostre Principat, el país dels Pirineus, la meva cordial felicitació en la festa nacional, dia de la Constitució, auguri de béns i de benedicció, de pau i de convivència harmoniosa. Visca Andorra!