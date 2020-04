Morta la cuca, mort el verí

Vam començar anomenant incorrectament la malaltia. En dèiem coronavirus i resulta que aquest és el nom genèric, és a dir, engloba una mateixa família de virus. De fet, podem dir que el tenim amb un simple refredat. Era una malaltia nova i estàvem orfes de nom. És el moment perfecte per als oportunistes perquè aprofiten per atacar. I a Trump, que no se li n’escapa ni una, va començar a anomenar-la ‘el virus xinès’, amb la idea de destacar-ne l’origen per marcar el concepte amb connotacions negatives i així suscitar conductes racistes als EUA. Recordeu la ‘grip espanyola’ de 1918? El nom també es deu a una manera de fer política. En el cas del ‘nou coronavirus’, però, es va actuar més ràpidament, l’OMS va batejar la malaltia evitant estigmes i així es va encunyar el terme Covid-19.

La Covid-19 és una sigla formada per dos mots anglesos ‘coronavirus disease’, en català ‘malaltia per coronavirus’. Fixeu-vos que agafa les primeres lletres de corona, virus i disease. Pel que fa a la xifra, el 19 és l’any en què es va descobrir, arran del brot epidèmic que hi va haver a Wuhan. No ens enganyem, es nota que és de laboratori (no el virus, ara parlava del mot). Altres malalties similars, com la grip, etimològicament, tenen un orígen més interessant. Per començar, la grip no és una sigla, sinó que a finals del XIX ho vam manllevar del francès ‘grippe’, derivat de ‘gripper’ en el sentit de ‘agafar de sobte’. Però també podria venir de ‘grüpi’, un mot de l’alemany suís, que deriva de ‘grüpen’ i que significa ‘tremolar de fred, de febre’.

A més de causar moltes morts, la Covid-19 i la grip tenen en comú que són malalties i, per tant, són de gènere femení. Sabem que els mitjans no ajuden perquè ho sentim força vegades al dia en masculí però per ser precisos hem de tenir en compte que quan parlem de la malaltia, direm que tenim la Covid-19 (és una paraula aguda i, per tant, haurem de pronunciar forta la darrera síl·laba) i quan ens referim al virus ho farem en masculí ‘el corononavirus’.

I si encara en volem saber més, ara tenim a l’abast el recull de termes del coronavirus que ha publicat el Termcat i que també podem trobar al web de l’Ésadir. Hi trobarem més de 50 termes relacionats amb la Covid-19. Es pot consultar en línia i és un producte obert que s’anirà ampliant en funció de l’evolució de l’epidèmia, una mica com la durada del confinament.

Si hem perdut el gust, ara ja podem dir que tenim ‘agèusia’, que no és el mateix que si heu perdut l’olfacte, que llavors en direu ‘anòsmia’. Proveu-ho a la propera videoconferència.

I mentrestant, des de casa, només podem esperar. Esperar que sigui estacional, esperar que es trobi una vacuna, esperar que es pugui controlar la pandèmia. I... morta la cuca, mort el verí!