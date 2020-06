No perdem allò que hem recuperat

Andorra ha celebrat el Dia mundial del medi ambient, un dia per sensibilitzar la ciutadania. Aquest any, però, agafa una simbologia una mica diferent i especial, i és que després de crisi de la Covid-19, sembla que la humanitat li ha donat un descans a la nostra terra. Ens hem reconciliat amb ella i el seu entorn.

Efectivament, són moltes les imatges que hem vist durant el confinament a tot el món i també a Andorra: animals del nostre entorn que passegen per les nostres ciutats i aigües molt més clares del que estem acostumats a veure en les nostres rutines diàries. Si podem treure quelcom positiu d'aquesta pandèmia, és el seu impacte mediambiental: ja sigui la millora de la qualitat del nostre aire o la reducció de les emissions dels gasos de l'efecte hivernacle. Podem dir que li hem donat un petit descans al nostre planeta després de tants anys de maltractament.

Sembla però, que per alguns de nosaltres aquestes primeres setmanes de desconfinament han servit per oblidar tot allò que hem millorat, i com si no fos amb ells, tornen als costums pre-Covid-19. Així ho hem vist els darrers dies tant a Andorra com més enllà de les nostres fronteres: guants i mascaretes per terra, o bé al fons del mar. Uns nous costums que s'afegeixen als ja malauradament clàssics, com ara llençar a qualsevol lloc llaunes, bosses o ampolles sense cap mena de mirament. Com si això de la lluita climàtica no fos cosa nostra.

Crec que ens equivoquem. Cada pas enrere en aquesta lluita mediambiental és un pas enrere per les nostres generacions i les generacions del futur. No podem ni hem d'oblidar el missatge que ens ha enviat el planeta amb la Covid-19: "La humanitat ha de reinventar la seva relació amb la naturalesa" (Inger Andersen).

Com a societat hem d'exigir solucions als nostres governants, però també hi hem de posar de la nostra part. Sense complementar-nos, aquesta lluita no la guanyarem mai.

Si parlem de lluita mediambiental, m'heu de permetre que tanqui aquesta petita reflexió en un dia tan important donant les gràcies a totes les associacions que es preocupen i lluiten constantment per preservar la nostra natura. Afortunadament són moltes, però avui m'agradaria posar com a exemple i felicitar el jove moviment Fridays for Future, i en especial a Fridays for Future Andorra, que han demostrat que el canvi és possible i comença per un mateix. Gràcies, de tot cor: sou un exemple del que hem de ser el dia de demà.