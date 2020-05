Que cecs que hem estat!

Som cecs, rucs i estaquirots. Tots nosaltres. Tots nosaltres menys un centenar de persones que fa dies que van veure la llum i no els vàrem saber fer cas. Ha arribat l'hora de fer justícia. Hem de donar a cadascú el que li pertoca. Al Cèsar el que és del Cèsar.



Sé que no tardareu a contradir-me. Però us he enganxat. Conec tots els arguments que em direu i, abans que em titlleu de curt de gambals, us els diré jo. Em direu que Andorra és un dels països del món que millor ha fet front a la pandèmia de la Covid-19. Que ja fa una setmana que s'està duent a terme un estudi serològic que fa dentetes a la resta de nacions.



També em recordareu que en cap moment s'ha arribat a la saturació sanitària i que això és mèrit de les mesures preses, de la feina dels sanitaris i de la responsabilitat dels habitants del Principat. Sí, ho sé. Però no tot el que brilla és or. Enteneu-me. No és fàcil dir el que he vingut a dir. Ser visionari costa, però ser el missatger dels que són visionaris encara costa més.



No em convencerà que em digueu que la feina desinteressada dels més de mil voluntaris que han fet possible les proves multitudinàries no haurà servit de res. Tampoc em podreu retreure que la feina del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, malgrat la gran descoberta comunicativa que ha suposat, quedi ara desaprofitada. No em podreu persuadir de res.



I no ho podreu fer perquè soc vingut a dir-vos que sou tots uns carallots. Teníeu els ulls clavats en la direcció equivocada. La solució no era mirar cada dia la televisió per esperar una compareixença política. El desllorigador de tot plegat no resideix en els testos massius que s'estan fent. Enzes, la solució la teníeu davant vostre i no l'heu sabut veure.



Els visionaris són els que ballen a Aixirivall. Us esperen tot fent una barbacoa a Arinsal i banyant-se en llacs en desgel o en alguns refugis de muntanya. No veieu el denominador comú? La solució és la felicitat! Ballar, menjar, gaudir de la natura o banyar-se en aigua pura del Pirineu. Ara bé, no us penseu que tot és tan fàcil. Si no, ho hauria descobert tothom.



El més complicat d’aprendre és que s'ha de fer en comú. Si pot ser amb persones amb qui no convisqueu però amb qui us permeteu un distanciament social gairebé inexistent, millor. Aquesta és la clau de volta. Fer festes amb molta gent per a infectar-se i així immunitzar-se. No us penseu pas que estaven saltant-se les mesures de confinament. Ni que són egoistes ni mals ciutadans. Sobretot ni us passi pel cap que no són responsables. És a l'inrevés babaus! Ells tenen la solució i com que no els fèiem cas, l'han penjada a les seves xarxes socials perquè tots puguem il·luminar-nos. No us penséssiu ni un segon que els energúmens són ells. Que cecs que hem estat!