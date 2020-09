Superar la dura prova

En aquesta diada del 8 de setembre, data de la celebració de la santa patrona del Principat d'Andorra, Nostra Senyora de Meritxell, he volgut adreçar-me a tots vosaltres andorranes i andorrans, així com a aquells que han escollit aquestes boniques valls pirinenques per viure-hi i treballar-hi.

La pandèmia de la Covid-19 ha canviat el nostre món i sé que moltes famílies d’Andorra han pagat un preu molt elevat amb la pèrdua d’un ésser estimat, i és primerament cap a elles que van els meus pensaments.

El vostre govern ha posat en marxa mesures efectives per combatre aquest virus i voldria felicitar-lo especialment, associant a aquestes felicitacions al conjunt del personal sanitari de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, així com als nombrosos voluntaris que han participat i participen encara a les accions de cribratge i de testos de la població.

El govern andorrà ha pogut comptar en aquesta lluita amb tota la meva ajuda en tant que copríncep francès i amb el ple suport de França posant a disposició, des del principi de la crisi, mascaretes o llits hospitalaris a l’hospital de Foix.

Igualment, he vetllat personalment per a obtenir l’obertura de la frontera francoandorrana el més aviat possible després de la fi del confinament per tal de permetre que l’economia del Principat es torni a reactivar.

Totes aquestes accions, que hagin estat a iniciativa del govern andorrà o a la meva iniciativa, haurien estat en va si no haguessin rebut l’adhesió i el suport de la població del Principat que ha fet prova, i continua fent-ho, d’un civisme notable en l’aplicació de gestos indispensables per a l’erradicació d’aquest virus.

He volgut adreçar-me personalment a totes i a tots per fer-vos arribar el meu més sincer agraïment.

Per descomptat el risc d’una represa de la pandèmia no està definitivament descartat i haurem de fer front a dificultats econòmiques imprevisibles fa tot just alguns mesos, però, en aquest dia de commemoració i d’unió nacional al voltant del símbol que representa la Verge de Meritxell pel conjunt dels habitants del Principat d’Andorra, estic convençut que Andorra, com les altres nacions, arribarà a superar ben aviat aquesta dura prova.

Pot comptar en això amb la meva ajuda personal en tant que Copríncep i amb la de França.