Benvolguts ciutadans i ciutadanes d’Andorra,

La tradició fa que cada any la síndica o el síndic que ocupa el càrrec s’adreci als ciutadans i a les ciutadanes del país amb la salutació del Dia de Meritxell, a fi de compartir unes reflexions amb tots ells.

Sempre s’hi recullen els bons propòsits per a l’inici del curs polític i també algunes idees més personals al voltant de la celebració, però sens dubte enguany és un any especial, un any en què tot allò que formava part de la nostra vida quotidiana ha canviat.

La pandèmia de la Covid-19 iniciada al nostre país al voltant del dia de la Constitució ens ha dut situacions que no havíem viscut mai: hem estat confinats, hem patit per la salut de totes les persones que viuen al país, hem hagut d’adequar protocols per respondre a les necessitats de la gent gran i dels nostres infants, hem après que la mascareta i el distanciament social són eines inevitables per a la recuperació d’un dia a dia diferent.

Vull fer una menció especial, i amb profund respecte, a les persones que ens han deixat i al dolor que han viscut els seus familiars i amics. També vull agrair els esforços de tots els col·lectius que des del primer dia van aportar tota la seva energia a les necessitats que la pandèmia ha creat.

Ara encara estem corpresos per la dimensió de la situació, que té unes conseqüències socials i econòmiques que caldrà adreçar de manera ferma, rigorosa i ponderada. I tots haurem de ser responsables de les nostres accions i decisions.

Per tant, hem arribat a una celebració del Dia de Meritxell que no hauríem imaginat mai, però aquí som i d’aquesta realitat n’hem d’extreure la força per continuar ja que així podrem avançar en la reflexió que ens porti a un nou paradigma de vida.

Us encoratjo a tots i totes a aprendre a escoltar-nos, a entendre des de dins de nosaltres allò que està succeint i, a partir d’allí, compartir-ho amb els altres. Que siguem actors d’una realitat que incorpori un nou humanisme a les nostres vides. La Covid-19 ens ha mostrat les nostres febleses de manera fefaent; aprenguem a desenvolupar amb actitud resilient les nostres fortaleses.

Des del Consell General i en nom de tota la Sindicatura, us desitjo un Dia de Meritxell ple d’esperança en el futur.