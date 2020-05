Una oportunitat única per a les escoles

L’escola té l’oportunitat, única en aquest moment, d’ensenyar i fer reflexionar els nostres infants sobre la pandèmia que encara estem vivint, malgrat veure o intuir-ne ja el final. Per ara. Té l’oportunitat d’oblidar-se d’exàmens, de trencar alguns esquemes.... i parlar del què estem vivint en aquests moments.

Entendre que és un virus i com quelcom que ni veiem ens ha posat a tots en escac. Com funciona la biologia, que són les defenses, quin és el sistema sanitari que tenim, quin cost representa per un estat... començar a entendre com funciona econòmicament la nostra societat. L’afectació que representa per moltes empreses, i l’afectació que patiran directament moltes famílies.

També podem parlar dels valors presents dins la nostra societat, com la solidaritat. Conèixer com ha afectat als diferents països del món i conèixer-los amb major profunditat, fent un recorregut per continguts que en ocasions els infants continuen aprenent com si fossin lloros.

Podem parlar de matemàtiques quan parlem sobre els percentatges d’afectació dins la població, les previsions de contagi... Podem parlar de la música i les diferents manifestacions artístiques que traspassen fronteres i cultures i que ens han acompanyat al llarg d’aquest confinament. Entendre que aquestes manifestacions són la representació humana de les nostres pors, els nostres neguits, les nostres esperances.

Podem parlar de les emocions que hem sentit, de com les gestionem. Podem parlar del medi ambient, de com els éssers humans estem destruint el planeta i del què ha representat aquesta aturada pel món natural. Podem parlar de... ho podem fer establint grups de discussió entre els nostres infants, potenciant la lectura de diaris o el visionat de vídeos. Ajudant-los a entendre el què estem vivint i aprofitar per realment educar.

Les escoles haurien de tenir en compte tot això, entendre que els infants en aquest moment necessiten molt més que un servei de guarda o classes lectives perquè estan al final d’una etapa. Entendre que els altres infants ja porten massa temps davant una pantalla i que no és això el que ara toca. I no segueixo.

Perquè estic segura que molts mestres ja han pensat en tot això, que poden aportar moltíssimes coses i saben quina metodologia utilitzar per aconseguir-ho. I que saben com fer gaudir els nostres infants i adolescents mentre aprenen. Així que aquesta no és més que la opinió d’una mare.

Però insisteixo, podríem aprofitar aquest moment per fer una reflexió del què estem fem a les escoles. Tot és millorable. I si més no aprofitar aquest proper mes per oferir a tots els infants aquests espais de reflexió, de discussió, de joc compartit que tant necessiten. Això si, amb les mesures necessàries per evitar el màxim possible el contagi. Però no deu ser incompatible, oi?