Avui comencem aquesta col·laboració amb el diari Ara.ad i ens sembla escaient explicar el motiu pel qual la iniciem. La part potser més innovadora de la col·laboració i, alhora, la que ens sembla més interessant i, perquè no dir-ho, la més reptadora és poder escriure a quatre mans.



Articles a quatre mans? Què vol dir això exactament i per què ho fem? Fa unes setmanes se'ns va ocórrer que seria bona idea creuar els nostres pensaments en articles compartits. Els pensaments d'una persona amb una basta experiència política i professional amb una altra que, tot i tenir menys anys d'experiències a l'esquena, participa de la vida política des de fa anys i, ara, ho fa de manera professional.



Volem que aquest espai sigui un moment de reflexió personal, que vagi més enllà de la nostra tasca actual com a consellers generals, per reflectir en el paper les converses que sovint, i des de fa molts anys, tenim sobre habitatge, medi ambient, incineració de residus, política de reciclatge, mobilitat, transport públic i també sobre la formació i les possibilitats de les noves generacions de desenvolupar-se professionalment a Andorra. Però també volem mostrar la nostra cara més personal i compartir amb vosaltres les nostres reflexions quotidianes sobre aspectes diferents dels vinculats a l'activitat política. Aspectes que compartim tots dos, com ara l'esport, la literatura, el cinema o les sèries de televisió.



I, tot això, vist i tractat des de la perspectiva de dues generacions diferents (hi ha vint-i-dos anys de diferència entre nosaltres) i en un moment de transició en què, aparentment, al nostre país existeix la sensació que la vida es presenta més difícil per a les generacions que venen, però també per a les presents. Un fet que no pot passar desapercebut i que demana, al nostre entendre, reflexió i propostes clares de futur.



Les noves generacions van arribant amb força a la nostra societat i demanen un retorn per part de totes i tots, però especialment de la classe política i els governants. No podem deixar la vida dels nostres fills i filles i la dels nostres companys i companyes de generació a l'atzar. Cal que, ara, construïm la nova Andorra, que no és més que crear un bon lloc on viure i treballar i on nosaltres / els nostres pares, puguin descansar després de la vida laboral i gaudir de l'etapa final de vida amb dignitat. Perquè no ens podem oblidar de ningú. Perquè totes i tots ens aixequem i fem funcionar cada dia el nostre estimat país.



Per acabar, només us volem agrair a l'avança, el temps que pugueu dedicar a llegir-nos i recordar que, si voleu, ens podeu fer arribar les vostres inquietuds al respecte als nostres correus electrònics: pere.lopez@parlament.ad; roger.padreny@parlament.ad. Per a nosaltres serà un plaer llegir i poder donar resposta als vostres comentaris.



La nostra intenció no és cap altra que poder explicar amb calma i amb claredat els nostres posicionaments, els nostres parers i les nostres idees i fer-ho d'una forma transversal, tenint en compte el punt de vista generacional i mirant de trobar els espais d'entesa sobre totes les qüestions de l'actualitat i de les que vindran.