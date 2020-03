Benvolguts conciutadans i conciutadanes,

Un any més arriba el 14 de març, dia de la Constitució, carta magna que ens configura com a estat modern i delimita les estructures que determinen el nostre dia a dia com a societat democràtica.

Aquest és el seu 27è aniversari, el primer que celebrem amb el nou Consell General escollit a les urnes la passada primavera. D’aleshores ençà, hem dut a terme tot un seguit d’iniciatives parlamentàries que responen al mandat dels ciutadans i també exemplifiquen l’esperit del text votat l’any 1993. Treballem per acompanyar la societat en el repte de preservar el nivell de benestar assolit el darrer terç del segle XX i, alhora, fer-ho de manera sostenible. Perquè la mirada humana no pot negligir més la cura del planeta i perquè les persones d’avui tenim la responsabilitat de pensar, més enllà de les necessitats presents, en les generacions futures.

Som, sens dubte, en un món complex i sovint difícil d’entendre i d’acceptar. Els canvis en la manera de fer són veloços i condicionen la presa de decisions sense gaire reflexió ni capacitat de ponderació de les diferents opcions possibles. Analitzar, discutir, raonar, semblen quimeres d’un temps passat. El polze esdevé un àrbitre en molts projectes, a partir d’una lectura visualment superficial i esbiaixada de moltes temàtiques. Des d’aquí reivindiquem el temps qualitatiu, el diàleg mesurat i enriquidor. Sumar visions polièdriques ens ha de dotar d’un relat més elaborat i que ens permeti avançar tenint en compte totes les sensibilitats.

Per això, permeteu-me que citi l’article 1.2 del text que diu:

“La Constitució proclama com a principis inspiradors de l’acció de l’Estat andorrà el respecte i la promoció de la llibertat, la igualtat, la justícia, la tolerància, la defensa dels drets humans i la dignitat de la persona”.

En aquesta primera salutació com a síndica general, em plau recordar aquests principis constitucionals, perquè aquesta és la societat que penso que tots volem llegar als nostres hereus: un espai de respecte i de convivència emmarcat en una Europa que també malda per trobar el seu camí mantenint-se fidel a uns valors que compartim i ens uneixen.

Des de la nostra petitesa física, però també des de la grandesa que aquesta ens dona de proximitat i autoconeixement, podem aportar les nostres idees i accions a fi que el segle XXI continuï sent un període on l’ésser humà se situï al centre de les polítiques. Aquest ha de ser el nostre objectiu.

Feliç dia de la Constitució.