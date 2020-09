En temps de pandèmia, acostem-nos a Meritxell

Acostem-nos un any més, ni que sigui espiritualment, o de forma virtual, al Santuari de la Mare de Déu de Meritxell, la nostra Patrona, per celebrar l’Aplec de tot el país unit. Acudim a Ella perquè ens ajudi a superar les dificultats i els reptes d’aquesta pandèmia del Covid19 que colpeix la humanitat sencera.

Aquests mesos passats hem viscut moments molts tristos a causa de les pèrdues de vides humanes. També pels malalts, i els qui pateixen les conseqüències de la crisi humanitària que estem vivint. Des de Meritxell pregarem per tots i enviarem un missatge d’esperança a totes les persones grans i vulnerables; especialment les que viuen en residències o tasten la dura prova de la soledat; sense oblidar els infants que han estat tancats i sense escola, especialment els qui pateixen més carències. També els empresaris i els treballadors que veuen perillar els seus llocs de treball. Els estimem a tots i els necessitem. Caldrà l’esforç de tots per trobar solucions a les noves necessitats.



També Des de Meritxell agrairem a tanta gent bona que amb treball i sacrifici han fet possible, i encara ho estan fent, que tirem endavant dins de la pandèmia, especialment els qui treballen en el món de la salut. També les autoritats del país i els responsables de la vida social, les institucions, les famílies i també cadascun de nosaltres. Pensem en tants gestos petits i grans de servei i de bondat. Res no serà oblidat davant de Déu! Gràcies Verge Maria perquè infoneu bondat en el cor dels andorrans i les andorranes d’avui.

Hem de sortir units i enfortits d’aquesta prova, potser més humils, però segur que també més forts i més solidaris, més atents al que realment és essencial en la vida i que les proves ens ajuden a reconèixer-ho. Posem a les mans de la Mare de Déu el nou curs escolar, social i polític que comença, i demanem-li que beneeixi l’antic i noble Poble Andorrà, que sostingui i renovi la nostra fe cristiana, i que ens concedeixi un amor ardent envers tothom, especialment solidari amb els més necessitats. I que allunyi de nosaltres aquesta pandèmia.

El Papa Francesc en la dramàtica situació actual demana que acudim a Maria i que busquem refugi sota la seva protecció. Va proposar una oració que entre altres peticions demana: “Maria, feu créixer en el món el sentit de pertinença a una única i gran família, prenent consciència dels llaços que ens uneixen a tots, perquè, amb un esperit fratern i solidari, sortim en ajuda de les nombroses formes de pobresa i situacions de misèria”. I hi afegia la pregària més antiga que coneixem dirigida a la Verge Maria, que fou trobada escrita en un papir copte, escrit en grec, datat vers l’any 250 i que segur que moltes generacions l’han cantada davant la imatge sagrada de Meritxell: “Sota la vostra protecció (“Sub tuum praesidium”) ens refugiem, oh Santa Mare de Déu; no desoïu les nostres súpliques en les nostres necessitats. En tots els perills deslliureu-nos sempre, Verge gloriosa i beneïda.”

Deixem que Maria ens amoroseixi el cor endurit, i que sigui la nostra protectora enmig de les pors. Joiosa festa de Meritxell!